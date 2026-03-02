В Кувейте утром 2 марта разбились несколько американских истребителей F-15, сообщают News18.com (подразделение CNN) и Al Jazeera со ссылкой на Минобороны страны. По данным ведомства, все пилоты успели катапультироваться и выжили, всех оперативно подобрали и госпитализировали для оценки их состояния. У всех оно стабильное, говорится в заявлении представителя министерства.

Обновление. Три американских истребителя F-15 были сбиты над Кувейтом «дружественным огнем» во время иранской атаки, заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США. Все шесть членов экипажа успешно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии, говорится в заявлении. «Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны за усилия кувейтских сил обороны и их поддержку в этой продолжающейся операции, — заявили в командовании.

Он не назвал конкретное число рухнувших истребителей и добавил, что причины крушений устанавливаются. Центральный штаб ПВО иранской армии сообщил, что силы ПВО Ирана сбили три истребителя ВВС США.

CNN обратился за комментарием в американское командование, ответа на момент публикации еще не было. В свою очередь представитель Минобороны Кувейта полковник Саид Аль-Атван заявил, что ведомство находится в «прямой координации» с американскими властями.

Ранее полуофициальное агентство Tasnim в Тегеране передало, что как минимум один F-15 был якобы сбит Ираном. Кадры вошедшего в штопор истребителя с горящей хвостовой частью также показал иранский государственный канал Press TV, указав, что он «возможно, был сбит», но не обозначив, кем именно. Иранские СМИ затем опубликовали фото пилота, которого подобрали военные Кувейта.

CNN по опубликованным видео определил место падения истребителя примерно в 10 км от американской базы «Али ас-Салем».

«Согласно анализу видео, проведенному CNN, самолет внешне похож на F-15, хотя его происхождение остается неясным. Официальные лица пока не подтвердили подробности инцидента», — говорится в сообщении американского телеканала.

Изначально англоязычные СМИ сообщали, что истребитель мог быть сбит дружественным огнем, но официальных подтверждений этому не было. Также говорилось, что пилотов было двое и оба катапультировались.

В сообщении Tasnim также говорится со ссылкой на Минобороны Кувейта, что разбились несколько американских военных самолетов, пилоты которых выжили.

Турецкий канал Clash Report полагает на основе анализа имеющихся видео, что были сбиты как минимум два истребителя F-15. СМИ также посчитали, что на распространившихся фото три разных пилота, которых подбирают после катапультирования, что также может говорить о как минимум двух сбитых самолетах.

О крушениях истребителей сообщается на третий день операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. Конфликт, сопровождающийся ударами ракет и беспилотников, затронул несколько стран Ближнего Востока, где есть американские военные базы, включая ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн.

В Иране в результате операции погибли верховный лидер Али Хаменеи, начальник Генштаба и десятки высокопоставленных военных и чиновников.

Президент США Дональд Трамп допустил в разговоре с Daily Mail, что боевые действия могут продлиться «четыре недели или меньше». До этого он сообщил The Atlantic, что Тегеран предложил Вашингтону возобновить переговоры по ядерной тематике и получили ответное согласие. В то же время в Иране заявили, что власти страны не намерены вести переговоры с США.