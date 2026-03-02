Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном.

«Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», — написал он на своей странице в Х.

Таким образом политик отреагировал на материал The Wall Street Journal о том, что Лариджани предпринял новые шаги по возобновлению ядерных переговоров с США. Издание утверждало, что информацию о возобновлении диалога он передал через Оман.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп рассказывал The Atlantic, что Тегеран предложил Вашингтону возобновить переговоры и он согласился на разговор, хотя иранской стороне «следовало сделать это раньше».

«Они могли предложить практичное и простое решение значительно раньше. Они слишком тянули слишком долго», — считает Трамп.

Когда могут состояться переговоры и кто из иранского руководства примет в них участие, американский глава не уточнил.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В Белом доме обосновали ее проведение ракетной и ядерной угрозами, исходящими от Ирана. В ходе операции под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Временно исполняющим обязанности верховного лидера стал Алиреза Арафи, который будет занимать этот пост до следующих выборов. Также были убиты главы иранских Минобороны, Корпус стражей исламской революции (КСИР), Генштаба и Совета по обороне.

В ответ на это КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля. 1 марта ударам подверглись военные и гражданские объекты в Израиле, а также американские военные базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Страны региона закрыли свое воздушное пространство. Из-за отмены рейсов отели в Дубае обязали продлить проживание туристам.