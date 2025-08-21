В СМИ появляются новые подробности задержания в Италии гражданина Украины, которого прокуратура Германии подозревает в причастности к подрыву «Северных потоков» в 2022 году. Как пишет Die Welt, Сергей К. был арестован прямо во время отдыха.

Издание уточняет со ссылкой на федеральную генеральную прокуратуру ФРГ, что «задержание было произведено ночью [на 21 августа] в провинции Римини карабинерами из Мизано-Адриатико в сотрудничестве с итальянскими властями».

В это время Сергей К. (в Германии полные имена фигурантов уголовных дел раскрывать не принято) находился на отдыхе.

«По данным итальянских СМИ, К. был арестован полицией во время отпуска», — рассказывает Die Welt.

Итальянское информационное агентство Ansa сообщает, что 49-летний мужчина успел провести несколько дней на Адриатическом побережье вместе со свой семьей. Его задержали непосредственно в коммуне Сан-Клементе, «расположенной в глубине прибрежного курорта Римини, который также популярен среди немцев».

«По всей видимости, проверка показала, что он и был лицом, разыскиваемым по всей Европе», — констатирует издание.

После ареста Сергея К. доставили в тюрьму. Судя по всему, его передадут немецким властям. «Решение об исполнении европейского ордера теперь принимает Апелляционный суд Болоньи», — отмечает Die Welt.

По версии следствия, Сергей К. мог координировать процесс подрыва трубопроводов. А вот вероятный дайвер, также украинский гражданин, на арест которого в ФРГ также был выдан ордер, сумел скрыться — согласно расследованию Spiegel, его переправили из Польши через границу с Украиной в машине с дипномерами.

Еще в ноябре генпрокурор Германии Йенс Роммель говорил изданию, что расследование подрывов «Северного потока» и «Северного потока-2» «продвигается успешно.

«Нам удалось установить личности двух подозреваемых. Личности других участников, мотивы преступления и особенно вопрос о возможности государственного контроля над операцией являются предметом продолжающегося расследования», — говорил Роммель.