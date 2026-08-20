Подозреваемого по делу о подрыве «Северных потоков» украинца Владимира Ж. задержали в Хорватии во время съемок художественного фильма об этой диверсии с участием голливудских звезд Шона Пенна и Эдриена Броуди. Об этом сообщило немецкое издание LTO.

Съемки политического триллера под названием «Остров Змеиный» начались в Хорватии в августе. Режиссером является американец Даг Лайман, снявший такие картины, как «Идентификация Борна» и «Мистер и миссис Смит».

По данным СМИ, новый фильм посвящен «опасной подводной миссии», на которую отправляют секретную группу украинских водолазов на фоне конфликта между Россией и Украиной.

Хорватская пресса писала, что съемки изначально проходили в столице страны Загребе, но затем переместились на хорватское побережье Адриатики, в частности, в курортный город Пула, где снимают сцены с дайвингом. РБК уточняет, что Владимир Ж. входил в съемочную группу как профессиональный водолаз.

Украинца удалось арестовать лишь с третьего раза. В первый раз его хотели задержать в Польше летом 2024 года, но он смог вовремя вернуться на Украину. Журналист Spiegel тогда выяснил, что Владимир Ж. пересек границу на машине украинского военного атташе в Варшаве.

Осенью 2025 года подозреваемый вернулся в Варшаву, где польская полиция его все-таки задержала по европейскому ордеру. Но экстрадиция в Германию, в чьей юрисдикции находится дело, не состоялась, потому что польский суд решил, что трубопроводы «представляют собой законную цель в контексте вооруженного конфликта».

Как указывает LTO, этот вопрос на самом деле должна была решать не Польша — как страна, совершающая экстрадицию, а Германия — как страна назначения.

Польша в принципе не особо заинтересована в аресте лиц, которых немецкие следователи подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков», отмечает издание. В статье говорится, что польские власти расценивают диверсию как «акт самообороны» Украины.

Арест в Хорватии 19 августа был произведен также по европейскому ордеру, выданному в июне 2024 года. Согласно релизу Генпрокуратуры Германии, после экстрадиции украинец предстанет перед следственным судьей Федерального суда.

Сам Владимир Ж. ранее публично отрицал причастность к подрывам, пишет LTO.

В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к диверсии на «Северных потоках» был задержан гражданин Украины Сергей К. Следствие считает его главарем группы, которая осуществила подрывы трубопроводов у острова Борнхольм в сентябре 2022 года.

В конце июня нынешнего года Сергею К. предъявили официальные обвинения. В обвинительном заключении говорилось, что он служил офицером в украинской армии и вместе с другими военными по приказу украинских государственных органов разработал план подрыва газопроводов «Северный поток». Личности тех, кто отдал приказ о подрыве, остаются неустановленными.