Корпорация McDonald’s теряет около $900 млн каждый год после ухода из России в 2022 году, сообщила «Постньюс» гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Она отметила, что при этом компания владеет 196 товарными знаками в России.

«Если говорить о ключевых брендах, то рисков потерять права на них у McDonald’s нет. Например, для Биг Мака регистрация “обновлена” в 2025-м, в связи с чем знак не может быть оспорен по неиспользованию до 2028 года», — пояснила она.

Акиншина напомнила, что в 2025 году компания повторно зарегистрировала товарные знаки «Макавто», «Маккомбо», «Макчикен», Биг Тейсти, «Макмаффин» и фирменный слоган «I’m lovin’ it». При этом, отмечает эксперт, нет гарантий того, что McDonald’s вернется на российский рынок.

В мае 2022 года McDonald’s объявила об уходе из России, и российский бизнес компании выкупил предприниматель Александр Говор, который развивал рестораны по франшизе в Сибири. В июне в Москве открылся первый ресторан под новым брендом «Вкусно — и точка». В 2023 году бизнесмен говорил, что McDonald’s рассматривает возможность обратного выкупа.

26 апреля 2025 года компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс». В компании тогда пояснили, что регистрация ТЗ — это стандартная процедура. Она необходима для того, чтобы сохранить право собственности торговых марок даже в тех странах, где деятельность McDonald’s не ведется.

«Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах», — цитировало заявление пресс-службы компании украинское издание «Страна».

В декабре того же года глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи рассказал в интервью RTVI, что успешное возвращение компании на российский рынок было бы «лучшей рекламой». Он отметил, что, посещая ресторан «Вкусно — и точка» не заметил особых различий.