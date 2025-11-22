В ночь на субботу, 22 ноября, силы ПВО перехватили 69 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны. В результате атаки в Сызрани Самарской области погибли два человека. Часть Рыльска Курской области оказалась обесточена после удара ВСУ по подстанции. Подробности о последствиях атаки БПЛА на российские регионы — в материале RTVI.

Как следует из сводки Минобороны, за ночь российские военные сбили больше всего дронов над территорией Ростовской области — 16. По 15 беспилотников уничтожили над Самарской и Саратовской областями, еще 13 — над Крымом.

Над Волгоградской и Курской областями сбили по три БПЛА, над Воронежской — два, над Белгородской и Брянской — по одному.

Росавиация вводила ограничения в аэропортах Тамбова, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска. К утру 22 ноября они были сняты.

Самарская область: есть погибшие

В Самарской области дроны пытались атаковать промышленные предприятия, целями были объекты топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Max.

В Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека, еще двое пострадали, им оказывается медпомощь, говорится в сообщении главы области.

Федорищев принес соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что правительство региона окажет им всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Ростовская область:

В Ростовской области силы ПВО уничтожили и подавили беспилотники в шести районах Ростовской области — в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

В результате атаки БПЛА в Миллерово были повреждены административное здание и техника во дворе, следует из сообщения главы области.В хуторе Тренёвка Миллеровского района были выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье. Пострадавших нет, говорится в сообщении Слюсаря.

Информация о «последствиях на земле» будет уточняться, добавил ростовский губернатор.

Курская область: тысячи людей без света

ВСУ нанесли удар по подстанции в микрорайоне Боровском в Рыльске Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, в ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам, сообщается в посте Хинштейна.