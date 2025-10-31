В России, по данным книжной сети «Читай-город», в 2025 году примерно в 1,5 раза вырос интерес к книгам в категории «ужасы». В списке оказались «Вьюрки» Дарьи Бобылевой. Сама писательница в беседе с RTVI предположила, что такое внимание к хоррорам может быть связано с тем, что людям нужно сбросить стресс в непростые времена, а также популярностью тру-краймов.

«Мне кажется, в первую очередь это связано с тем, что хоррор имеет некий психотерапевтический эффект. Он позволяет безопасно сбросить лишний стресс, сбросить адреналин, так сказать, “покричать в лесу в дупло”. Видимо, поэтому в сложные времена людям требуется этот самый стресс сбросить, и, соответственно, они читают больше ужасов», — сказала Бобылева.

Бобылева не исключила, что на интерес к книжным хоррорам повлияла популярность жанра тру-крайм.

«Потому что наконец-то, мне кажется, он стал из любительского уровня выходить в более мейнстримную нишу. Очень интересно смотреть на то, как это сочетается с художественным подходом, на взаимовлияние, так сказать, фандома тру-крайма и художественного, творческого, профессионального подхода», — поделилась писательница.

По данным книжной сети «Читай-город», количество уникальных покупок книг в категории «ужасы» в этом году выросло на 38%, а рост продаж в штуках составил 60%. Больше всего хоррорами интересуются в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Среди наиболее популярных авторов — Стивен Кинг, Говард Лавкрафт, Энн Райс и Роберт Чемберс.

Ситуацию с популярностью книжных хорроров RTVI также прокомментировали писатели Павел Пепперштейн («Чернильно-черничная бездна») и Яна Вагнер («Тоннель»).

«Мне кажется, мы — не только россияне, но вообще весь мир — с наслаждением и замиранием сердца любим бояться. Мы всегда любим страшные истории. В каком-то смысле это нас отвлекает от собственной реальности, позволяет в ней спрятаться. Но и утешает, между прочим, зачастую, потому что в страшных историях, как правило, декорации еще страшнее, чем в реальности», — сказала Вагнер.

Пепперштейн признался, что сам он не любит хорроры, но не исключил, что люди предпочитают этот жанр из-за фильмов и сериалов на эту тему, а также популярности тру-крайма.