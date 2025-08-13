На Аляске было нарушено авиасообщение, 12 августа авиакомпания Alaska Airlines была вынуждена отменить пять рейсов в города на западе штата. Но причиной стал не готовящийся визит президента России Владимира Путина, а облако пепла, которое образовалось после извержения Ключевского вулкана на Камчатке.

Полеты были отменены в такие населенные пункты, как Ном, Коцебу и Уткиагвик в целях безопасности.

Впрочем, предстоящему саммиту облако пепла пока не угрожает. Во-первых, оно не затрагивает Анкоридж, а во-вторых, как сообщили в Alaska Airlines, полеты должны возобновиться с 13 августа.

Однако авиакомпания продолжит следить за облаком вулканического пепла. Главный метеоролог Аляски Мелисса Фрей также подтвердила, что «в районах над Беринговым морем продолжает действовать предупреждение о пепле».

В апреле 2010 года авиасообщение над Европой парализовало извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии, который спал с 1821 года. Из-за облака пепла самолет канцлера Германии Ангелы Меркель сел в Лиссабоне вместо Берлина, норвежский премьер Йенс Столтенберг не вылетел вовремя домой из Нью-Йорка, а Владимир Путин, который тогда был премьер-министром России, отложил рабочую поездку в Мурманск.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за более чем 70 лет землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В результате были повреждены многие здания, на прибрежные районы обрушилось цунами, а также усилилась активность камчатских вулканов.

Кроме того сам полуостров сдвинулся на 2 метра на юго-восток.

После тех толчков у берегов Камчатки фиксировались повторные землетрясения, последнее магнитудой 5,5 произошло 12 августа.

15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски должны состояться переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Одним из наиболее вероятных мест для саммита лидеров станет Объединенная военная база «Элмендорф-Ричардсон».

Как сообщило ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, небо над Анкориджем в этот день будет закрыто из-за «перемещения VIP-персоны».