Немецкая компания-проектировщик беспилотников Quantum Systems наращивает их производство на секретных объектах по всей территории Украины. Об этом сообщает Politico, отмечая, что «подобное сотрудничество надеются перенять и другие компании, производящие дроны».

«Все развитие индустрии беспилотников происходит именно в Донбассе, а не в Кремниевой долине», — приводит издание слова директора Quantum по развитию бизнеса и связям с государственными органами Маттиаса Лехны.

Разведывательные беспилотники Vector производства Quantum были одними из первых, переданных Украине в качестве гуманитарной помощи после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году, говорится в статье.

В следующие три года Quantum Systems открывала предприятия по всей Украине, считая, что присутствие в воюющей стране имеет жизненно важное значение для любого производителя военных беспилотников.

«Пока все только начинают говорить о совместных предприятиях, возможности производить здесь и там, мы делаем это уже много лет», — рассказал изданию управляющий директор Quantum Systems Ukraine Александр Бережный.

Politico поясняет, что получило комментарий Бережного и других представителей этой сферы на «мероприятии по испытанию дронов», которое состоялось на этой неделе на западе Украины.

Politico не дает конкретики о месте и дате проведения мероприятия. Известно, что 24 августа, на которое в этом году пришелся День независимости Украины, в стране состоялась выставка дронов и других вооружений. На ней присутствовали президент Владимир Зеленский и премьер Канады Марк Карни. «Судя по кадрам, выставка проходила под землей», предположила местная интернет-газета «Страна».

Как пояснили в немецкой компании, НАТО помогает устанавливать стандарты для военной техники, однако быстрая разработка требует полевых испытаний, и это происходит в условиях фронта на Украине.

Бережный рассказал, что в настоящее время разработчики проводят совместно с ракетно-артиллерийским командованием Украины испытания нового усовершенствованного разведывательного беспилотника Vector с искусственным интеллектом от Quantum Systems. По его словам, дрон имеет возможность не только «видеть», но и «слышать» благодаря акустическому датчику WASP. Аппарат был одним из экспонатов прошедшей выставки.

На мероприятии свои разработки представили десятки украинских производителей беспилотников, пишет Politico. Целью было заинтересовать западные компании в создании совместных предприятий по образцу Quantum Systems, которая увеличила украинское производство с 40 до 80 дронов в месяц, и выпускает по 120 аппаратов на своих заводах в Германии.

Рассматривая аналогичную возможность, другие западные конструкторы принимают во внимание два главных фактора риска — украинскую бюрократическую волокиту и российские удары по объектам военного производства.