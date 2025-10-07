В дипломатических кругах Евросоюза начали обсуждать закат политической карьеры президента Франции Эмманюэля Макрона. Как сообщает Politico, отставка премьер-министра Себастьена Лекорню и последовавшие правительственные перестановки побудили некоторых европейских дипломатов подготовить «политический некролог» для французского лидера.

«Придя к власти в 2017 году и сломав шаблоны французской политики», Макрон теперь, по оценкам дипломатов, напоминает «хромую утку», чье влияние «стремительно тает»,отмечает издание.

Особое внимание Politico уделяет частой смене премьер-министров: Лекорню стал пятым главой правительства, покинувшим этот пост за последние три года, что свидетельствует о нарастающей политической нестабильности во Франции.

Постоянная смена кадров во французском правительстве негативно отражается не только на внутренней политике страны, но и на функционировании Евросоюза в целом. Как сообщает Politico, частые отставки министров затрудняют согласование бюджета ЕС, поскольку Париж не может обеспечить последовательную переговорную позицию.

Ситуация может дополнительно осложниться в случае прихода к власти оппозиции после возможных досрочных выборов в Национальное собрание.

В Брюсселе опасаются, что политическое «смятение» во Франции станет угрозой для реализации ключевых общеевропейских инициатив, включая вопросы оборонной интеграции, энергетической безопасности и миграционной политики.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку 6 октября после того, как оппозиция заблокировала предложенные им кандидатуры министров. Его пребывание на посту главы правительства продлилось всего 27 дней, что стало самым коротким сроком в истории Пятой республики.

За восемь лет президентства Эммануэля Макрона во Франции сменилось семь премьер-министров: Эдуар Филипп, Жан Кастекс, Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьен Лекорню. Сопоставимая частота смены глав правительства наблюдалась лишь при Франсуа Миттеране, чье президентство продолжалось 14 лет.

Падение популярности президента Макрона усугубляет политический кризис. Согласно исследованию Ifop, проведенному в январе, рейтинг одобрения Макрона опустился до 21%, повторив антирекорд. Хуже показатели были только у Франсуа Олланда (13%). Особую тревогу вызывает потеря поддержки среди пенсионеров — традиционно лояльной президенту категории избирателей.

Второй президентский срок Макрона истекает 13 мая 2027 года. Согласно конституции, новые выборы должны состояться в период с 8 по 23 апреля 2027 года, однако текущая политическая нестабильность ставит под вопрос способность действующей власти эффективно управлять страной до окончания полномочий.