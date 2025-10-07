После того как новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню ушел в отставку через 28 дней после вступления в должность, глава республики Эмманюэль Макрон может распустить парламент. Такой вариант развития событий анализирует американская газета The New York Times (NYT).

Издание напоминает, что Национальная ассамблея расколота на три фракции — правых националистов Марин Ле Пен, ослабевшим в последнее время центром и левыми, наиболее активным представителем которых является Жан-Люк Меланшон. В такой ситуации президенту требуется сильное правительство, но кабинет Лекорню, как пишет NYT, был «мертворожденным».

«Нынешнее воплощение Пятой республики больше всего напоминает агонию Четвёртой республики, когда хроническая нестабильность в парламенте и правительстве вынудила Шарля де Голля в 1958 году разработать конституцию, в которой президентская власть была сосредоточена в узких рамках», — говорится в статье.

Некоторые политики и эксперты предположили, что Макрон сам уйдет в отставку. NYT оценивает это как маловероятный сценарий, но признает, что у президента Франции нет хороших вариантов развития событий и он сейчас вынужден выбирать наименее плохой из них. Это может быть роспуск парламента, допускают авторы статьи.

«Макрон может распустить парламент, что, вероятно, приведёт к росту поддержки Ле Пен и её партии на следующих выборах. Он может сделать то, от чего отказывался, и поручить левоцентристскому политику сформировать правительство. Или же он может надеяться на чудо иного результата», — рассуждают они.

Старший преподаватель публичного права Руанского университета Анн-Шарлен Беззина заявила NYT, что все возможности формирования стабильного правительства в действующем парламенте исчерпаны, поэтому оптимальным решением сейчас является роспуск парламентов и назначение выборов, которые, «по крайней мере, прояснят волю народа».

«Франция всё больше напоминает Соединённые Штаты в 2016 году, когда люди в отчаянии разводили руками и выбирали любые перемены в лице Дональда Трампа», — пишет газета.

Профессор политологии Университета Лазурного берега в Ницце Венсан Мартиньи заявил изданию, что за 1,5 года до окончания текущего президентского срока Макрон «более чем когда-либо полностью отрицает политическую ситуацию», поэтому страна находится в «политическом тупике».

О том, что парламент надо распустить, накануне заявил молодой протеже Ле Пен — один из лидеров французских правых Жордан Барделла. «Восстановление стабильности невозможно без возвращения к голосованию и роспуска Национальной ассамблеи», — сказал он журналистам.

NYT напоминает, что «Национальное объединение» Ле Пен и его союзники занимают 138 из 577 мест в Национальной ассамблее, и для получения абсолютного большинства им надо удвоить этот показатель. Это «маловероятный, но не невозможный исход», считают авторы статьи. По их оценке, правые могут объединить усилия с крайними левыми, чтобы добиться отмены крайне непопулярного макроновского законопроекта от 2023 года — о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Однако, по мнению NYT, даже после новых выборов тупиковая ситуация может сохраниться, а отмена пенсионной реформы «будет равносильна политическому безумию, когда дефицит бюджета Франции стремительно растёт».

За восемь лет президентства Макрона во Франции сменилось семь премьеров — Эдуар Филипп, Жан Кастекс, Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьен Лекорню. Такая «текучка» была только при Франсуа Миттеране, который находился у власти 14 лет.

Анализируя развитие ситуации во Франции, американская газета пишет, что ответственность за нынешнее «бедственное положение» страны лежит не только на Макроне.

«Основная проблема заключается в том, что на протяжении десятилетий Пятая республика функционировала либо при поддерживающем президента явном большинстве в парламенте (как во время первого срока Макрона), либо при выступающем против президента явном большинстве (как с 1997 по 2002 годы, когда Жак Ширак был правоцентристским президентом, а Лионель Жоспен — премьером-социалистом). С раздробленным парламентом это не сработает», — убеждены авторы статьи.

По их оценке, нынешний кризис во Франции — не только политический, но и конституционный, и пока неясно, как он будет разрешен.

Напомним, Лекорню перешел на премьерский пост из кресла министра обороны Франции, его назначение состоялось 9 сентября. Поздно вечером 5 октября он огласил состав своего кабинета, а 6 октября объявил об отставке — еще до утверждения новых министров. NYT отмечает, что его правительство просуществовало 836 минут. Выбранные Лекорню кандидатуры вызвали резкую критику оппозиции — в том числе из-за того, что 11 из 18 претендентов ранее уже входили в состав кабмина.