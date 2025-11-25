Скорее всего США стремятся к тому, чтобы завершить процесс мирного урегулирования на Украине к католическому рождеству 25 декабря, сказал «Ленте.ру» политолог Александр Асафов. По его словам, проект мирного соглашения, разработанный Вашингтоном, подпишут до 27 ноября.

Эксперт пояснил, что Москва пока официально не получила план мирного договора президента США Дональда Трампа и делать о нем какие-либо выводы можно лишь на основе публикаций СМИ. То же касается и альтернативного документа, который разработали европейские чиновники.

Асафов допустил, что министр армии США Дэн Дрисколл планировал приехать в Москву для обсуждения американского плана ранее, однако его визит перенесли из-за дипломатов ЕС. Политолог считает, что обсуждать проект мирного договора можно будет в том случае, если Дрисколл предоставит актуальную версию документа уже в России.

Асафов также назвал маловероятным подписание рамочного соглашения к 27 ноября по требованию Трампа.

«Скорее всего, американцы просто избыточно всех торопят. Вероятно, они попытаются попасть под католическое Рождество 25 декабря, чтобы по крайней мере оставить эту историю в текущем году», — заключил он.

Financial Times писала, что Дрисколл прибыл в ОАЭ для обсуждения мирного плана по Украине с представителями России. Источник издания утверждает, что министр армии США встречался с российской делегацией еще накануне вечером и во вторник переговоры продолжатся.

Как пишет Politico, Дрисколл представит российской делегации сокращенный план мирного соглашения — в нем не будет пунктов об уступке Киевом территорий ЛДНР. Источники издания говорят, что вопросы территориальных уступок будут обсуждать лично Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

FT утверждает, что в Абу-Даби может произойти и встреча Дрисколла с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым. По данным Politico, Дрисколл пытается организовать встречу с главной Министерства обороны России Андреем Белоусовым.

Как писал CBS, ранее обсуждался и возможный визит Дрисколла в Россию для обсуждения мирного соглашения. Источники The Guardian также рассказали, что в ближайшее время группа американских генералов может прибыть в Москву, чтобы обсудить документ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков при этом утверждает, что таких планов нет.