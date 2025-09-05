Договоренности, которые достигаются на переговорах в Москве, являются надежными и нерушимыми. Такое мнение высказал «Ленте.ру» политолог Александр Асафов, комментируя предложение президента России Владимира Путина провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве.

По мнению Асафова, Киев как переговорная площадка, «по сути, дискредитирован»: там можно лишь «переговариваться о выпрашивании оружия, давлении на Россию и прочих таких абсолютно бессмысленных вещах».

«Все договоренности, которые происходят в Москве — все абсолютно надежны. Эти договоренности нерушимы, выполняются. И поэтому, конечно, с точки зрения площадки Москва, безусловно, более конструктивна», — отметил Сафаров.

3 сентября Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что готов встретиться с Зеленским по просьбе президента США Дональда Трампа.

«Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: «Да, это возможно». В конце концов, если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — сказал Путин.

5 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, он заверил, что российская сторона гарантирует безопасность Зеленского, если он приедет в Москву.

«Украинская страна хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: “Готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность”. Гарантия стопроцентная», — сказал Путин.

Он назвал Москву лучшим местом для этих переговоров.

«Если нам говорят, что мы хотим с вами встречи, то вы поезжайте туда-то на эту встречу — мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — заявил Путин.