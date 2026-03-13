Несмотря на то, что отдельные европейские страны теоретически готовы снять ограничения на ввоз нефти из России, Евросоюз (ЕС) вряд ли будет снимать санкции с российского сырья. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

Эксперт обратил внимание на то, что в условиях блокировки поставок нефти через Ормузский пролив над снятием ограничений задумываются уже не только правительства Венгрии и Словакии, но и Италии. Однако он усомнился в том, что такое решение поддержит весь Евросоюз, назвав его позицию идеологической: «российская нефть хуже немецкого угля».

Комментируя смягчение США ограничений на российскую нефть, касающееся преимущественно поставок Индию, министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что Европе следует последовать примеру Вашингтона.

По словам Журавлева, принятие такого решения зависит от того, насколько сейчас жесткая вертикаль власти в ЕС, и смогут ли лидеры отдельных стран снять ограничения против энергоносителей из России в обмен на экономическую выгоду.

«Вроде вертикаль достаточно жесткая, но все от нее устали, всем она надоела. Мы видим, что некоторые нарушения позволяются Венгрии в обмен на ее голос по ряду вопросов», — отметил он.

Политолог добавил, что санкции могут и отменить, если наберется достаточное число желающих стран, однако формально ограничения продолжат оставаться в силе.

Накануне США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, которые были загружены на суда до 12 марта. Разрешение будет действовать до 11 апреля текущего года и не распространятся на транзакции и деятельность, которые связаны с Ираном, иранским правительством, а также товарами и услугами иранского происхождения.

Как сообщил спецпредставитель российского президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, решение затронет около 100 млн баррелей нефти, находящихся в транзите. В своем телеграм-канале он отметил, что дальнейшее смягчение санкций в отношении российских энергоносителей становится все более неизбежным, несмотря на сопротивление «части брюссельской бюрократии».

В Европе негативно оценили решение Белого дома. Председатель Евросовета Антониу Кошта написал в X, что действия Вашингтона вызывают озабоченность, поскольку затрагивают вопросы «европейской безопасности».

Снятие ограничений прокомментировали и в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Представитель правительства заявил, что решение остается за США, однако призвал партнеров страны «сохранять давление на Россию и ее военную машину».