Украина может готовить диверсии в Венгрии или покушение на премьер-министра этой страны Виктора Орбана. Таким предположением в разговоре с NEWS.ru поделился доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

«Угрозы всегда надо воспринимать серьезно и, конечно, предпринимать меры как самому Орбану, так и лицам, которые отвечают за безопасность политика и его семьи», — сказал он.

По его словам, венгерская контрразведка должна активно выявлять людей, которые могут готовить диверсии или теракты в Венгрии.

Собеседник издания отметил, что, хотя там проживает много украинских беженцев, исполнителями преступлений способны стать и сами венгры, которые придерживаются проукраинских взглядов.

Перенджиев напомнил о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо: 15 мая 2024 года он получил пулевые ранения в живот, бедро и предплечье, когда приветствовал сторонников после заседания правительства в городе Гандлова.

Стрелявшим в политика оказался 72-летний житель Словакии Юрай Цинтула, который, как утверждает эксперт, придерживался «пробандеровских взглядов». Злоумышленника задержали сразу после нападения, а в октябре 2025 года суд приговорил его к 21 году лишения свободы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать контакты Орбана украинским военным, чтобы те пообщались с венгерским политиком. Конфликт возник после того, как Будапешт наложил вето на пакет помощи ЕС на сумму 90 млрд евро.

Позиция Венгрии состоит в том, что государство не намерено идти на уступки до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ на угрозы Зеленского премьер Венгрии заявил, что не допустит нападок в свой адрес и адрес своей страны.

«Это не сработает, прекратите это. Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, и мне нельзя угрожать», — передает слова Орбана телеканал М1.

11 марта экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко заявил украинскому телеканалу, что ему не нужен адрес Орбана, поскольку киевские силовики и так располагают всей информацией о нем. Он призвал премьер-министра Венгрии «подумать о своих пятерых детях, шести внуках».

После этого Орбан опубликовал в соцсетях видео, на котором звонит дочерям. В ходе разговора он попросил их сохранять спокойствие, но внимательнее относиться к вопросам безопасности. Он призвал близких воспринимать угрозы всерьез, однако не поддаваться страху.