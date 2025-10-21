Специализированный уголовный суд в Словакии приговорил к 21 году лишения свободы 72-летнего писателя Юрая Цинтулу, подозреваемого в попытке покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо в мае 2024 года. Об этом сообщает Assosiated Press (AP).

Цинтула признан виновным в совершении теракта против находящегося под защитой лица. Ему грозило пожизненное заключение, но суд воспользовался возможностью чрезвычайного смягчения наказания, отмечает издание Dennik N. Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Цинтула отказался давать показания в суде, поэтому прокурор на заседании зачитал его показания, данные на этапе расследования. По словам подсудимого, мотивом нападения на Фицо было несогласие с политикой словацкого правительства, в том числе с прекращением военной помощи Украине, упразднением специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и подходом властей к вопросам культуры.

Цинтула признал, что хотел причинить вред здоровью Фицо, чтобы помешать ему продолжать свою политику, но отрицал намерение убить премьера. По словам мужчины, он испытал облегчение, когда узнал, что Фицо выжил после покушения.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года, когда премьер-министр приветствовал сторонников после заседания правительства в городе Гандлова.

Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика с расстояния чуть более одного метра. Фицо был ранен в брюшную полость, бедро и предплечье. Пули повредили тонкий и толстый кишечник, мягкие ткани мочевого пузыря и тазобедренный сустав, перечисляет Dennik N.

Фицо был сразу доставили на вертолете в больницу, где он перенес несколько операций. В 2025 году он несколько раз менял свой рабочий график, объясняя это последствиями травм, полученных после покушения.

Цинтулу задержали сразу после нападения на Фицо. Первоначально ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Позже прокуратура переквалифицировала его на более серьезное обвинение в теракте. Цинтула признал вину в попытке покушения, но отверг обвинение в терроризме.

Защита пыталась доказать, что подсудимый напал на Фицо как на личность, а не все правительство в его лице, следовательно, по версии адвокатов, это не было актом терроризма, пишет Štandard. Защита добивалась переквалификации обвинения на нападение на должностное лицо, что влечет за собой более мягкое наказание ― от семи до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура настаивала на признании Цинтулы виновным в теракте, поскольку мотив его действий, по версии обвинения, был исключительно политическим.

«Его действия были нападением на основные принципы демократии и стабильности государства», — заявила прокурор Катарина Хабчакова в своем заключительном слове.

Адвокат Фицо Дэвид Линдтнер поддержал линию обвинения. По его словам, поступок Цинтулы был спровоцирован ненавистью, вспыхнувшей после парламентских выборов 2023 года (на них победила партия Фицо «Курс — социальная демократия»).

Сам премьер-министр не присутствовал на судебных заседаниях. В своем первом видеообращении после покушения Фицо возложил ответственность за стрельбу на словацкую либеральную оппозицию, антиправительственные СМИ и финансируемые из-за рубежа НПО. Цинтулу он назвал «активистом словацкой оппозиции», который стал «посланником зла и политической ненависти». При этом премьер отметил, что не испытывает ненависти к нападавшему, простил его и не планирует предпринимать против него никаких юридических действий.