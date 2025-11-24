Мэр Владимира Дмитрий Наумов, ожидающий суда по обвинению в получении особо крупной взятки, выразил желание отправиться служить в зону военной операции на Украине. Об этом сообщили «Владимирские ведомости» со ссылкой на несколько источников редакции.

В Следственном комитете Владимирской области изданию сказали, что не имеют информации по этому поводу. Там уточнили, что уголовное дело передано в суд, который в ближайшее время должен назначить дату предварительного заседания.

«Если информация источников нашей редакции подтвердится, то о заключении Наумовым контракта с Минобороны станет известно в ходе ближайшего заседания. Если Наумов подпишет контракт с Минобороны, уголовное дело против него будет приостановлено», — говорится в публикации.

Как ранее сообщила пресс-служба судов Владимирской области, дело Наумова поступило в Октябрьский районный суд Владимира. В карточке на его сайте указано, что его зарегистрировали 14 ноября, а 17 ноября материалы были переданы судье, который будет рассматривать его единолично.

До этого, 11 ноября, областной СК отчитался о завершении расследования. По версии следствия, в ноябре 2023 года мэр Владимира вступил в сговор с двумя жителями Подмосковья, которые хотели, чтобы он помог им вести незаконный ритуальный бизнес.

Для этого Наумов, как полагает следствие, помог им устроиться в руководство двух муниципальных бюджетных организаций — Специализированный комбинат ритуальных услуг и Центр управления городскими дорогами. Также он способствовал изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, чем, по мнению ведомства, по сути ограничил права других участников этой сферы бизнеса.

«За это фигурант с октября 2024 по март 2025 года, находясь в здании администрации города Владимира или рядом с ним, получил тремя частями взятку от заместителя директора Центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 млн рублей», — сказано в сообщении регионального СК.

О задержании мэра по подозрению в связях с «кладбищенской мафией» стало известно в конце августа. В сентябре Наумову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), за что грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе обысков у него изъяли денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн рублей, оформленный на жену.

Наумов формально остается главой администрации Владимира. Прокуратура региона потребовала 20 ноября уволить его в связи с утратой доверия. Представление ведомства должен рассмотреть Совет народных депутатов города, ближайшее заседание которого состоится 26 ноября.

В представлении прокуратура среди прочего указала, что Наумов в декларации умышленно занизил в три раза — на сумму более 9 млн рублей — стоимость приобретенной им в 2023 году недвижимости. Это «позволило ему избежать предусмотренной законом процедуры контроля за расходами», отметило ведомство.

Ранее прокуратура сообщила, что Наумов признал вину в получении взятки от «кладбищенской мафии».

Сами взяткодатели и еще 11 соучастников обвиняются в хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей. Расследование дела в их отношении продолжается. Замдиректора Центра управления городскими дорогами согласился сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение.