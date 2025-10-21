Для решения бюджетных проблем налоги в России нужно повышать только на дорогое имущество и сверхдоходы, заявил в разговоре с NEWS.ru лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов. В частности НДФЛ на сверхдоходы необходимо повысить до 35%, считает он.

Парламентарий уточнил, что новые подходы к оценке кадастровой стоимости недвижимости провоцируют непрерывный рост налогов. Анализ цен на жилье показал, что в Москве кадастровая стоимость выросла примерно на 23%, в Петербурге — на 17,4%. Регионы могут проводить переоценку каждые два-четыре года. Налог, соответственно, будет расти, отметил Миронов.

По мнению депутата, налоговая нагрузка должна расти только в отношении богатых россиян. В частности СРЗП предлагает повысить НДФЛ на доходы в размере 250-500 млн рублей в год до 25%, на доходы от 500 млн рублей в год — до 35%. Основная часть населения, испытывающая трудности, должна быть освобождена от дополнительной финансовой нагрузки, подчеркнул Миронов.

Он отметил, что Министерство финансов отвергает инициативы фракции и предпочитает «ползучий рост налогов для всех, который и происходит и на федеральном, и на региональном уровнях».

С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ — теперь вместо двух ставок в 13% и 15% действует пятиступенчатая шкала расчета налога. Ставки растут в зависимости от дохода физлица: до 200 тыс. рублей в месяц — 13%,

от 200 тыс. до 416,7 тыс. рублей в месяц — 15%,

от 416,7 тыс. до 1,67 млн рублей в месяц — 18%,

от 1,67 млн — 4,17 млн. рублей в месяц — 20%,

свыше 4,17 млн рублей в месяц — 22%. Повышение ставок НДФЛ распространяется только на доходы от заработной платы, а также вознаграждений и доходов от работы по договорам гражданско-правового характера.

В октябре 2025 года первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал, что «дыры в бюджете» стоит закрыть за счет налогов с «теневой экономики». Он сослался на исследование института Плеханова, которое показало, что в 2024 год доходы «теневой экономики» составили около 40 млрд рублей.

«Если с него взять налог, то это будет 8 трлн рублей в бюджет. Вот вам деньги», — заявил Арефьев. Он добавил, что государству также следует поднять НДФЛ для сверхбогатых граждан до 60%, а россиян с доходом ниже прожиточного минимума освободить от НДФЛ.