Вся территория Донбасса принадлежит России, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном референдуме по вопросу о выводе ВСУ с контролируемой части Донбасса.

«Донбасс — российский. Весь. Есть Конституция», — сказал Ушаков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

Он добавил, что прекращение огня на этой территории возможно только после полного вывода украинских войск. Ушаков не исключает, что после этого там не останется ни российских, ни украинских войск. За соблюдением порядка и организацией жизни, по его словам, будут следить Росгвардия и полиция.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский до сих пор как раз возражал против вывода своих войск из Донбасса. А это одно из требований, которые американцы ему предъявляют, да… В любом случае, какой бы расклад ни был, эта территория является территорией Российской Федерации, и она будет под управлением наших администраций», — считает Ушаков (цитата по «Коммерсанту»).

По его утверждению, территория Донбасса «рано или поздно» перейдет под полный контроль России «если не переговорным, то военным путем». От этого будет зависеть «все остальное», подчеркнул помощник российского главы.

11 декабря Зеленский заявил, что вопрос о выводе войск с контролируемой Киевом территории Донбасса должен быть решен украинскими гражданами. По мнению президента, осуществить это возможно путем выборов или референдума.

Зеленский отметил, что США предлагают вывод ВСУ из Донбасса и создание демилитаризованной зоны, но вопрос о том, кто будет управлять этой территорией, остается открытым.

Politico со ссылкой на источники пишет, что Киев предложил Вашингтону создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую зону», где «смогли бы работать американские бизнес-интересы». Издание называет эту идею попыткой заинтересовать президента США Дональда Трампа, который якобы считает Украину более слабой и ведомой стороной конфликта. Вместе с тем собеседники Politico сомневаются, что Москва согласится на такое предложение.