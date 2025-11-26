Кремлю «хотелось бы», чтобы российско-украинский конфликт закончился до конца 2025 году, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистами на полях переговоров лидеров РФ и Киргизии в Бишкеке.

Корреспондент RT спросил Ушакова о том, какова, по его ощущению, вероятность того, что конфликт Москвы и Киева закончится в 2025 году. Помощник главы государства задал встречный вопрос: «А по вашему?», на что журналист ответил: «Хотелось бы».

«Нам тоже хотелось бы», — сказал Ушаков.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать утверждений о близости конфликта к завершению, заявив об их преждевременности, передает ТАСС. «Подождите. Пока преждевременно так говорить», — сказал он, комментируя заявления о том, что Москва и Киев еще никогда не были так близки к заключению мирного соглашения.

Завершение конфликта до конца 2025 года ранее допустил генсек НАТО Марк Рютте в интервью El Pais.

«Конечно. Мы все молимся о скорейшем окончании этой войны. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа», — заявил он, отвечая на вопрос о том, возможно ли достигнуть перемирия на Украине к концу этого года.

Рютте выразил надежду, что «мир скоро наступит», отметив, что предстоит провести еще несколько встреч, а также обсудить некоторые вопросы с ЕС и НАТО. «И мы пока не дошли до этого», — сказал генсек НАТО.

По словам Рютте, заключение мирного договора не поменяет оценки России как «долгосрочной угрозы» для Европы.

В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что надеется и рассчитывает на то, что события, связанные с военной операцией, «пройдут».