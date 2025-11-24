Вооруженный конфликт на Украине может закончиться в 2026 году, поскольку США признали право России на безопасность. Такое мнение военный обозреватель Виктор Литовкин высказал в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Я думаю, что 2026 год может стать годом окончания специальной военной операции», — сказал Литовкин.

На замечание, что окончание боевых действий прогнозируют каждый год, эксперт ответил:

«Ну не каждый год, но к этому приближается. Ведь не каждый год Соединенные Штаты признают за Россией право на ее национальные интересы на Украине. А вот лед двинулся, господа присяжные заседатели. Соединённые Штаты признали, что Россия имеет право на свою безопасность, защиту».

Таким образом, по словам Литовкина, военный конфликт может закончиться в 2026 году. «Я не пророк и не могу это гарантировать. Но может», — заключил он.

Последний мирный план

В середине ноября в западных СМИ появились сообщения, что группа высокопоставленных американских и российских чиновников разрабатывает масштабный план по урегулированию конфликта на Украине.

Главными авторами называют спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его российского коллегу Кирилла Дмитриева. Источники Bloomberg утверждают, что сам американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио были введены в курс дела в последнюю минуту.

Известно, что мирный план включает в себя 28 пунктов. Так, предполагается, что в рамках урегулирования конфликта:

Крым, ЛНР и ДНР признаются де-факто российскими;

Военные действия в Херсонской и Запорожской областях замораживаются вдоль линии соприкосновения;

Украина выводит войска из подконтрольной ей территории Донбасса, которая станет нейтральной демилитаризованной буферной зоной;

Россия, со своей стороны, отказывается от территорий, которые контролирует за пределами пяти указанных регионов.

Кроме того, согласно мирному плану, Украина отказывается от вступления в НАТО, что будет прописано и в конституции республики, и в уставе альянса, но при этом может вступить в Евросоюз. Численность ВСУ предлагается ограничить в 600 тыс. человек.

Сообщалось также, что $100 млрд замороженных российских активов будут вложены в усилия США по восстановлению Украины и инвестиции в нее, Запорожскую АЭС запустят под контролем МАГАТЭ, а электроэнергию начнут распределять поровну между Россией и Украиной.