На закрытой части пленарного заседания 18 декабря депутаты вновь вернулись к теме платных круглых столов в Госдуме. Помощники депутатов уволены, сообщили RTVI два источника в палате парламента.

Скандал разгорелся после того, как 15 декабря депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева сообщила о случаях продажи права на участие в круглых столах Госдумы, цена доходит до 50-70 тысяч рублей. По ее данным, одно из таких мероприятий прошло 28 ноября. Депутат назвала ситуацию безнравственной и заявила о намерении разобраться в ней.

Как сообщал RTVI, на сайте организатора круглого стола, Ассоциации WEA, говорилось, что «мероприятие пройдет при поддержке депутата Государственной думы Евгения Федорова и станет площадкой для открытого диалога между бизнесом и властью».

В беседе с RTVI Федоров говорил, что «это было мероприятие комитета по международным делам по своим каким-то внутренним решениям», а сам депутат, по его словам, «туда пришел по приглашению для общения с бизнесом».

Накануне в закрытой части пленарного заседания Володин назвал имена трех депутатов, которые могут быть замешаны в организации «платных мероприятий», — это депутаты от ЛДПР Андрей Свинцов и Каплан Панеш, а также депутат от «Новых людей» Роза Чемерис. Кроме того, упоминался и Никита Лобанов, помощник Свинцова.

На закрытой части заседании 18 декабря речь шла о том, что «заявку на проведение круглого стола в зале комитета по международным делам давал депутат Федоров из «Единой России», рассказал источник RTVI.

«Слуцкий разрешил проведение мероприятия. Пропуска заказывали помощники депутатов Панеш и Чемерис, а встречал помощник Свинцова», — продолжил собеседник.

В этой связи отмечалась «проблема заказа пропусков помощниками без ведома депутатов — депутаты не участвовали в круглых столах», рассказал источник.

В итоге, «помощников уволили», рассказал собеседник.

«Помощницу Чемерис «обманули», ее попросил заказать пропуск помощник другого депутата», — рассказал источник.

По итогам обсуждения, продолжил собеседник RTVI «поговорили и призвали к ответственности».

«Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сказал: «Нечего на помощников списывать, без подписи депутата заявку на организацию круглого стола не принимают, облажались — признайтесь», — рассказал источник.

«К счастью, удалось отстоять сегодня свою репутацию и доказать свою абсолютную непричастность», — заявила в Telegram-канале Чемерис.