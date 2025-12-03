В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины. К преступлению причастны 14-летняя дочь убитой и ее 16-летний приятель, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, тело 36-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти нашли 2 декабря.

«В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти женщины ее 14-летней дочери и ее 16-летнего знакомого», — сказано в пресс-релизе.

По данным следствия, 1 декабря несовершеннолетние поочередно нанесли удары ножом в область головы и туловища матери 14-летней подозреваемой. Инцидент произошел в квартире дома на улице Институтской.

Женщина скончалась на месте. Подозреваемые, чтобы скрыть преступление, переместили тело в подвал дома, где позже его нашел сожитель погибшей, отмечает СК.

Подростки были задержаны, сейчас с ними проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. В Следственно комитете уточнили, что подозреваемые не стояли на учете в органах системы профилактики.

Следствие установит причины и условия произошедшего и оценит действиям (или бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. Продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы.

В конце ноября аналогичный инцидент произошел в Санкт-Петербурге, там 13-летняя школьница призналась в убийстве матери. «Фонтанка» писала, что, по словам подростка, мать ее постоянно «обижала», а в последнюю ночь «дала подзатыльник, накричав за то, что дочь не ложится спать».