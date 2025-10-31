США настаивали на том, чтобы Беларусь принесла извинения Литве за инцидент с метеозондами, нарушившими воздушное пространство страны. Об этом рассказал журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко, отметив, что он не усматривает в этой ситуации ни своей вины, ни вины белорусов.

«Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: „Пошли на… “ И так далее. Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться?», — приводит его слова «БелТА».

Комментируя инциденты с метеорологическими зондами, Лукашенко заявил, что переброску сигарет на территорию Литвы организуют сами литовцы с белорусской территории. Он подтвердил, что факты таких перелетов имели место, и рассказал, что поручил разобраться в ситуации.

«Мы знаем таких людей. Двух человек сразу мы установили. А сейчас якобы полтора десятка. Вчера мне председатель КГБ доложил, что у нас таких групп людей в Беларуси немало», — сказал глава государства.

Лукашенко пояснил, что граждане Литвы пошли на это из-за того, что их собственные власти, закрыв границу и прервав нормальные торговые связи, лишили их источников дохода.

Таким образом, по его словам, литовцы оказались в условиях, когда решили заработать на перепродаже сигарет нелегальным способом. Президент подчеркнул, что именно действия западных соседей, построивших забор на границе, создали почву для такой контрабанды.

«Какие к нам претензии? То, что мы продали литовцам сигареты? Продали. Это законно», — отметил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что «это экономика», и пока есть спрос, снабжение товарами будет осуществляться. По его словам, соседи «под землей пророют тоннель и по нему поставят», если им это будет выгодно. «Сигареты, не ядерное же оружие», — резюмировал он.

В октябре президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит с Калининградской областью и полностью закрыть границу с Беларусью на длительный срок. Он объяснил, что мера обусловлена атакой метеозондов с контрабандным грузом, которая нарушила работу Вильнюсского аэропорта.

Ранее работу аэропортов Вильнюса и Каунаса неоднократно приостанавливали из-за воздушных шаров, запускаемых с территории Беларуси. На этом фоне Литва вводила временные ограничения на пересечение наземной границы. Как полагают литовские власти, из-за ужесточения пограничного контроля метеозонды стали новым инструментом контрабанды сигарет.