Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф вызван в МИД РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Да», — ответила она на просьбу подтвердить информацию о вызове германского дипломата в МИД.

Позже в МИД заявили, что послу ФРГ был заявлен решительный протест в связи с состоявшейся в Киеве встречи депутата бундестага, члена парламентского комитета по международным делам от правящей партии Христианско-демократический союз Родериха Кизеветтера с руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия»* Ахмедом Закаевым.

«Германский депутат приветствовал антироссийскую деятельность террористов из этой организации, принимавших активное участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях, призвал их к активному сотрудничеству с ФРГ, в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов с целью проведения операций по дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В Москве расценивают встречу депутата парламента ФРГ с Закаевым «как неоспоримое доказательство нацеленности германских властей на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России, в том числе через взаимодействие с террористическими структурами под эгидой киевского преступного режима», указали в МИДе. Германская сторона была предупреждена о «пагубности для нее подобного рода действий».

«Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», — подчеркнули в министерстве.

О том, что Ламбсдорфа вызвали в российский МИД, ранее сообщили немецкие СМИ. Как заявил пресс-секретарь дипломата агентству DPA, посол должен явиться в российское внешнеполитическое ведомство в связи с предполагаемыми контактами немецких политиков с террористическими организациями.

24 апреля вызвать в МИД посла Германии предложила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. Там указали, что немецкая сторона должна дать разъяснения «в связи с призывами депутата бундестага к нарушению территориальной целостности России».

Председатель думской комиссии Василий Пискарев уточнил, что речь идет о распространяемой через «иноагентские СМИ» видеозаписи встречи депутата бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская Республика Ичкерия»* (ЧРИ*) Ахмедом Закаевым.

«На встрече немецкий политик прямо высказывается в поддержку деятельности террористов и призывает „ЧРИ“*, члены которой участвовали в диверсионно-террористических акциях в Белгородской и Курской областях, к взаимодействию с Германией при осуществлении действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны. При этом депутат Бундестага консультируется с Закаевым относительно целесообразности вербовки в этих целях сторонников из числа российских эмигрантов», —

В комиссии Госдумы сочли необходимым получить разъяснения посла ФРГ «по данному факту грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны» и направили соответствующее предложение в МИД РФ.

Александр Граф Ламбсдорфф занимает должность посла ФРГ в России с августа 2023 года. В феврале Spiegel сообщил, что власти Германии готовится сменить главу дипмиссии в Москве. По информации издания, должность может занять дипломат Клеменс фон Гётце, который сейчас служит послом в Мехико.

*запрещенная в России террористическая организация