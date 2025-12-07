Верховный суд Ингушетии приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы местного жителя Мансура Точиева, связанного с делом о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». О приговоре сообщил телеграм-канал «Розыск Ингушетия».

Точиев был признан виновным в незаконном хранении взрывного устройства (ч.1 ст. 222.1 УК). Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание, что вынесенный подсудимому приговор в два раза мягче минимального срока, предусмотренного по данной статье (от шести до восьми лет колонии).

Телеграм-каналы сообщали о задержании Точиева и еще троих человек в декабре 2024 года. Все они, по версии следствия, входили в боевое крыло группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева* (баталхаджинцев*).

При обыске по месту жительства Точиева в селе Сурхахи изъяли гранату, оружие и боеприпасы к нему. Также у фигурантов нашли переписку с лидерами баталхаджинцев*, из которой следовало, что лидеры террористической организации помогали пособникам теракта в «Крокусе» скрыться за границей.

По данным следствия, Точиев вместе с сообщниками в частности помог скрыться Батыру Кулаеву, который снабдил оружием исполнителей теракта в «Крокусе». Кулаев находится в розыске, он внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Суд в Назрани изначально приговорил Точиева к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 20 тыс. рублей. Прокуратура Ингушетии обжаловала решение суда в связи с «необоснованной мягкостью наказания», пишет канал «Розыск Ингушетия». В итоге Верховный суд республики прибавил к сроку Точиева еще два месяца лишения свободы.

«Когда я в первый раз столкнулся с баталхаджинцами* (лет 20 назад), они еще не были запрещены. Имели большое влияние на региональную политику и даже были представлены во власти. Надеюсь, те времена не вернулись. И этому приговору есть какое-то логичное объяснение», — отметил Александр Коц.

«Ингушский след» в деле «Крокуса»

22 марта 2024 года группа вооруженных людей ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске перед выступлением группы «Пикник». Террористы устроили стрельбу и подожгли зрительный зал. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

Следствие считает непосредственными исполнителями теракта граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Также по делу проходят фигуранты, которые предоставляли террористам оружие, транспорт и жилье.

О появлении в деле «Крокуса» баталхаджинцев* стало известно в ноябре 2024 года после задержания двух уроженцев Ингушетии — Хусейна Медова и Джабраила Аушева. По версии следствия, Медов достал для исполнителей теракта охолощенные автоматы Калашникова, которые переделал в боевые.

От объявленного в розыск Батыра Кулаева Медов получил магазины и патроны для автоматов. Аушев и еще один разыскиваемый баталхаджинец* Хаваж-Багаудин Алиев спрятали оружие и боеприпасы для террористов в тайниках.

Следствие считает, что теракт в «Крокусе» был спланирован и совершен «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации» в России. Исполнители и их пособники, по данным Следственного комитета, были членами террористической организации «Вилаят Хорасан»* — афганского филиала «Исламского государства»*.

* организация признана террористической и запрещена на территории России