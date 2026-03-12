Россиянки по-прежнему приезжают в Аргентину по линии «родильного туризма», но таких случаев стало меньше. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол республики в Москве Энрике Феррер Виейра.

«У нас по-прежнему отмечаются случаи «родильного туризма» из России, но меньше, чем раньше. Но, да, некоторые из россиян, которых мы приняли за эти четыре года, действительно прибыли по линии «родильного туризма», и некоторые остались в Аргентине в качестве новых иммигрантов», — рассказал глава аргентинской дипмиссии.

Энрике Феррер Виейра в разговоре с RTVI допустил, что «родильный туризм» замедлился, потому что правила получения гражданства Аргентины стали строже. Теперь необходимо находиться в стране два года без перерыва, причем на легальных основаниях.

«Возможно, по этой причине «родильный туризм» в прежнем виде прекратился. Кстати, он был не только из России, но также приезжали женщины из соседних стран. Обычно они направлялись в нашу государственную больницу на границе, чтобы там родить ребенка, поскольку государственная система здравоохранения в Аргентине была бесплатна даже для иностранцев-нерезидентов. Теперь это тоже быстро меняется», — заключил дипломат.

В сентябре в интервью с РБК Энрике Феррер Виейра напомнил, что Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз. Это было сделано для того, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен, а не чтобы в республику «приезжали россиянки, которые прячут животы на границе».