Великобритания не хочет и не планирует понижения дипломатических отношений с Россией, заявил журналистам посол Соединенного Королевства в Москве Найджел Кейси. Его слова приводит ТАСС.

«Хочу прояснить: у нас нет желания или планов понизить отношения. Я все еще здесь, в Москве, и открыт к дискуссиям», — сказал Кейси.

Он также рассказал, что 31 августа будет в Архангельске на 85-й годовщине прибытия в СССР союзных конвоев «Дервиш» с поставками необходимого фронту сырья, а также военного снаряжения и оборудования. По словам дипломата, это «напоминает нам, что тогда мы боролись с нацизмом».

В мае Найджел Кейси дал специальное интервью RTVI. В нем он заявил, что у Великобритании нет «ни планов, ни намерений, ни интереса» вступать в войну с Россией.



«То, что мы наблюдаем в плане увеличения оборонных расходов и страхов, которые проявляются по всей Европе, — это отражение того, что мы расцениваем как агрессивные, враждебные действия России в Украинеи по всей Европе», — сказал посол.

Кейси также заявил, что идея столкновения между НАТО и Россией представляется ему «немыслимой».

27 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Лондон о последствиях за передачу Украине оружия, которым ВСУ впоследствии наносят удары по России.

«Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному», — сказала она на брифинге (цитата по РИА Новости).

По словам Захаровой, Москва фиксирует информацию о передаче Лондоном Киеву данных, необходимых для производства ракет Storm Shadow.