Франция готовится защищать свои интересы в области безопасности, а страны Западной Европы в целом просчитывают худшие сценарии. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол республики в Москве Николя де Ривьер, отвечая на вопрос о том, готовится ли Париж к возможному военному конфликту с Россией. В Национальном стратегическом обзоре республики за 2025 год было сказано, что Европа рискует столкнуться с «открытой войной» к 2030 году, а непосредственную угрозу интересам Франции, как полагают авторы документа, сегодня представляет Россия.

«Франция готовится защищать свои интересы по безопасности, какими бы они ни были. Мы увеличили средства для своей обороны на национальном уровне и со своими союзниками. Угрозы могут исходить отовсюду», — отметил Николя де Ривьер.

По словам главы французской дипмиссии, за последние 15 лет усилилась террористическая угроза, а за последние 10 лет — киберугроза. Кроме того, наблюдается «нестабильная ситуация» на востоке Европы.

«Мы это видим за последние пятнадцать, двадцать лет с ревизионистским подходом России, как это было в Грузии, как и с Крымом (по итогам референдума 2014 года было объявлено о вхождении Крыма в состав России. — Прим.RTVI), как и с Украиной (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация; президент России принял решение о ее начале, в том числе ссылаясь на статью 51 части 7 Устава ООН. — Прим.RTVI) в 2022 году. И думаю, что страны Западной Европы желают защитить себя, и чтобы всё это остановилось. И готовятся к худшему, что может произойти», — добавил Николя де Ривьер в разговоре с RTVI.

При этом дипломат настаивает, что Франция и другие европейские страны находится «в сугубо оборонительной позиции».

Также посол Франции выступил за коммуникацию между военными.

«Последние двадцать лет были созданы механизмы. Был Совет Россия-НАТО. Были даже каналы между военными. И я лично думаю, что это необходимость. У военных должны быть собственные каналы, и чтобы они общались. А возможность существует. Так что это очень важно. И мы не настроены против этого. Думаю, мы даже считаем, что это необходимо. <…> Это всё нужные, даже необходимые технические меры, чтобы избежать недоразумения и эскалации», — признал де Ривьер.

Но главное, по мнению собеседника RTVI, — «перейти как можно скорее к переговорам по существу, по текущему кризису, по ***** [военному конфликту], и чтобы мы смогли идти в сторону урегулирования конфликта, приемлемого для обеих сторон».

Ранее во Франции вышел Национальный стратегический обзор 2025 год, в котором говорилось о риске «открытой войны» к 2030 году, а Россия была названа «непосредственной угрозой» французским интересам. Кроме того, минздрав республики поручил подготовить больницы и койки для тысяч раненых на случай войны к марту 2026-го.

«Вы знаете больше, чем я. Я не в курсе», — ответил на это посол Франции.

На вопрос о том, насколько вероятно прямое боестолкновение России и НАТО, Николя де Ривьер ответил: «Не думаю, что мы здесь находимся, к счастью».

Ранее замминистра иностранных дел России и бывший постпред России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко заявил: увеличение числа военных учений стран НАТО говорит о том, что Европа готовится к военному конфликту с Москвой.

«Это очевидная линия на военную конфронтацию с Россией и вообще на подготовку к военному столкновению с Россией», — считает российский дипломат.

В недавнем интервью RTVI посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф не исключил сценарий, при котором немцам придется использовать гражданские бункеры для защиты от предполагаемого вторжения России.