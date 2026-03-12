Ситуация с ударом по Дому русской культуры в ливанском городе Набатия, в котором посольство России в Ливане и Россотрудничество обвинили израильскую армию, «все еще изучается». Об этом в интервью RTVI рассказал посол Израиля в России Одед Йосеф.

«У меня нет никакой дополнительной информации по этому вопросу. Но я могу заверить вас: всякий раз, когда мы получаем запросы на информацию или на разъяснения от наших российских друзей, мы очень тщательно проверяем ситуацию, инцидент. Если необходимо, мы проводим расследование, и, если необходимо, извлекаем из него уроки. У меня нет конкретных комментариев по этому конкретному вопросу, но, насколько я понимаю, эта ситуация все еще изучается», — заявил Одед Йосеф RTVI.

9 марта Россотрудничество объявило, что «в результате военного удара Израиля по ливанскому городу Набатия уничтожено здание наших партнеров — Дома русской культуры». Там добавили, что его директор Асаад Дия жив и находится в безопасности.

«Отмечаем, что в Доме русской культуры в Набатии не было никакой военной активности. Удар нельзя оправдать ничем. Расцениваем его разрушение неспровоцированной агрессией», — добавили в Россотрудничестве.

Со схожим заявлением выступило посольство России в Ливане.

9 марта Армия обороны Израиля начала наземную операцию на юге Ливана против проиранской вооруженной шиитской группировки «Хезболла».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила, что в иранском Исфахане результате атаки на администрацию губернатора провинции получило повреждение и российское генконсульство, которое находится неподалеку.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», — заявила дипломат.

Посол Израиля в России в разговоре с RTVI сообщил, что «не в курсе этого происшествия.»

«Конечно, если этот вопрос будет поднят, мы проверим, не было ли это связано с какими-либо нашими действиями. Но еще раз хочу заверить вас: это (генконсульство России. — прим. RTVI) не может быть целью Израиля», — заключил дипломат, отвечая на вопрос RTVI о том, был ли удар в том районе нанесен израильскими или американскими военными.

