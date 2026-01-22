Для России важно, чтобы ситуация вокруг Гренландии решалась путем переговоров и в соответствии с международным правом. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол России в Дании Владимир Барбин, отвечая на вопрос о том, признает ли Москва новый статус-кво Гренландии в случае перехода острова под контроль США.

По словам российского дипломата, сейчас «крайне сложно, контрпродуктивно и неправильно» прогнозировать дальнейшее развитие событий вокруг Гренландии и притязаний на остров президента США Дональда Трампа.

«С точки зрения России, очень важно, чтобы все противоречия решались в соответствии с международным правом и путем переговоров, с тем чтобы не допустить эскалации военно-политической обстановки в Арктическом регионе. Это для нас сегодня является приоритетом», — подчеркнул Владимир Барбин в разговоре с RTVI.

Также дипломат прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Гренландия — «не ественная часть Дании» и «колониальное завоевание».

По словам Владимира Барбина, «надо все-таки слышать и понимать слова так, как они были произнесены, и не заниматься их интерпретацией».

«Гренландия действительно находится в другом полушарии, нежели, соответственно, Дания. И кроме того, действительно Гренландия была колонией Дании — именно об этом, собственно говоря, министр, как мне представляется, и говорил», — добавил посол, отвечая на вопрос RTVI о том, можно ли считать слова главы МИД сигналом, что Москва может изменить отношение к притязаниям Трампа.

Ранее Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что стороны достигли прогресса по гренландскому вопросу. Также он сообщил, что Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины против тех европейских стран, которые выступили против его притязаний на Гренландию.

На вопрос журналистов о том, войдет ли Гренландия в состав США, Трамп уклонился от ответа. Вместо этого он заявил, что сделка будет «долгосрочной, на всю жизнь» и «устроит всех».