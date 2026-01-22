Радиационная опасность в Гренландии из-за замороженного секретного проекта США «Ледяной червь» отсутствует. Такие данные Датского института геологических исследований в специальном интервью RTVI привел посол России в Дании Владимир Барбин.

Дипломат рассказал, что еще в конце 1950-х годов США запустили в Гренландии проект под названием Iceworm — «Ледяной червь».

«Идея была в создании во льдах Гренландии сети туннелей, в которых планировалось разместить стратегические ракеты и создать около 2 000 стартовых площадок. В 1959 году проект получил другое название — Camp Century. Уже к тому моменту в тоннелях были построены кинотеатр, столовая, проложены несколько сотен метров железнодорожных путей», — рассказал Владимир Барбин.

Впоследствии проект пришлось остановить по причине неустойчивости льдов Гренландии. Хотя все оборудование было оттуда вывезено в конце 1960-х, на месте остались радиоактивные воды, которые использовали для охлаждения ядерного реактора. Посол подчеркнул, что ему неизвестно, осуществляется ли сегодня в Гренландии регулярный мониторинг радиоактивной обстановки.

Между тем Владимир Барбин рассказал, что ученые из Датского института геологических исследований моделируют ситуации на острове с учетом изменения климата. Согласно их данным, риска загрязнения талых вод радиоактивной водой нет. Это объясняется тем, что заброшенные стальные трубы постепенно проседают, уходя еще глубже в лед.