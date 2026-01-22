Зачем Дональду Трампу так нужна Гренландия, есть ли на острове страх перед Россией, почему датские лоцманы по-прежнему могут помогать танкерам с российской нефтью, остается ли на плаву Арктический совет — об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Дании Владимир Барбин.

О том, есть ли у Москвы понимание, что Трамп хочет от Гренландии

Мне кажется, что американский президент Дональд Трамп четко и ясно сказал о своих намерениях: Гренландия нужна Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности — и из этого, мне кажется, и надо исходить.

Об утечке CNN, что генсек НАТО предложил Трампу перезаключить договор между США и Данией об обороне Гренландии

Мне об этом предложении, честно говоря, неизвестно.

Я знаю, что между Соединенными Штатами и Данией действует соглашение 1951 года. И, согласно этому соглашению, Соединенные Штаты имеют возможность осуществлять все необходимые мероприятия для обеспечения своей национальной безопасности. Для этого требуются лишь консультации с Копенгагеном.

О том, обсуждают ли Россия и Дания ситуацию вокруг Гренландии

Противоречия или разногласия между Соединенными Штатами, Гренландией и Данией — это противоречия между ними. Они к нам никакого отношения не имеют. Какими будут отношения в будущем между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами — это их дело. И этого никто не знает.

Я бы хотел просто напомнить, что 14 января в Вашингтоне состоялись переговоры между министрами иностранных дел Дании и Гренландии, с одной стороны, и, с другой стороны, вице-президентом и госсекретарем Соединенных Штатов. Стороны достигли договоренности обсуждать вопросы, связанные с Гренландией, в прямом диалоге. Учреждена рабочая группа.

Правда, мандат этой рабочей группы обе стороны трактуют по-разному. Соединенные Штаты говорят о том, что предстоят технические переговоры о покупке ими Гренландии. С датской стороны, которая была инициатором создания этой рабочей группы, говорится о другом — что будут обсуждаться американские интересы в отношении Гренландии, но при соблюдении двух условий: сохранения территориальной целостности Датского королевства и права Гренландии на самоопределение.

Каков будет результат этих переговоров, сказать сейчас крайне сложно.

О том, какие каналы связи остались между Россией и Данией, чтобы обсуждать сложные вопросы, включая Гренландию

Я бы ответил так: у нас есть и дипломатические каналы, и канал по военной линии, но они датской стороной не используются. Обсуждения этих вопросов нет.

Что касается утверждения о якобы угрозах со стороны России для безопасности Гренландии, то с датской стороны утверждается, что таких угроз нет. При этом говорится, что нет таких данных ни у Дании, ни у НАТО. <…>

Диалога по этим вопросам [включая заявления об угрозах для Гренландии], насколько мне известно, нет.

О том, для чего Штатам укреплять оборону Гренландии, где уже находится американская база Питуффик

Все-таки американцы должны сами рассказать, что они хотят делать на Гренландии. У них там есть военная аэрокосмическая база в местечке Питуффик. Сейчас проходит ее модернизация.

Эта база интегрирована в Объединенную систему аэрокосмической обороны Соединенных Штатов и Канады (NORAD) и действительно предназначена для предупреждения о раннем ракетном нападении с арктического направления. То есть она является важным элементом аэрокосмической обороны Соединенных Штатов и Канады.

Насколько Соединенные Штаты намерены усилить свое военное присутствие, сейчас таких данных нет. Я могу лишь сослаться на исторический опыт. Раньше на Гренландии было более полутора десятков баз и мест военного присутствия Соединенных Штатов, численность военного персонала Соединенных Штатов на Гренландии составляла несколько тысяч человек. Сейчас на той базе Питуффик находится порядка двух сотен американских военнослужащих.

О том, означает ли решение Пентагона перевести Гренландию в ведение внутриамериканского командования фактическое отторжение части суверенитета Гренландии

Это очень сильное, ни на чем не обоснованное преувеличение. Действительно, такое перераспределение произошло, но оно произошло в соответствии с пониманием Америкой способов укрепления своей национальной обороны.

Более того, это решение полностью соответствует обновленной стратегии Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности. В этой стратегии Западное полушарие отнесено к сфере интересов, к сфере полной компетенции Соединенных Штатов. То есть, действительно, возрождается доктрина Монро, когда США говорят о том, что именно они несут ответственность за положение дел в этой части земного света.

В июне 2025 года стало известно о решении Пентагона перевести Гренландию из зоны ответственности Европейского командования (EUCOM) под контроль Северного командования (USNORTHCOM), которое отвечает за оборону национальной территории США. По данным издания Politico, Копенгаген об этом шаге не уведомили.

О том, связана ли недавняя переброска самолетов NORAD в Гренландию с планами Трампа по захвату острова

На этой базе Питуффик есть аэродром, и на этот аэродром регулярно прилетают самолеты из Соединенных Штатов и Канады, и это мне кажется вполне естественным. И связывать появление там сейчас самолетов с планами Дональда Трампа о получении контроля над Гренландией, мне кажется, излишне. Здесь, мне кажется, никакой конспирологии нет.

О желании Трампа включить Гренландию в систему ПРО «Золотой купол»

«Золотой купол», насколько я понимаю, — это пока планы противоракетной обороны.

Мы всегда говорим о том, что и наступательные вооружения, и системы противоракетной обороны — это две единые, интегрированные части стратегической стабильности. Поэтому вопрос этот очень комплексный.

О недавних учениях стран НАТО в Гренландии и заявлении военных Дании, что они направлены на защиту от России

Когда усилилось давление со стороны Трампа на Данию, на Гренландию, Дания обратилась к своим европейским союзникам по НАТО с просьбой проявить солидарность и направить военнослужащих на этот остров. Порядка восьми стран откликнулись и направили на остров своих немногочисленных военнослужащих — чисто символический жест в качестве поддержки противостояния Дании с Соединенными Штатами.

Но после этого Трамп объявил о введении против этих стран с 1 февраля новых таможенных пошлин, и это, собственно говоря, отрезвило многих. Некоторые из этих стран, в частности — Германия, срочно отозвали своих военнослужащих с острова.

При этом со стороны арктического командования Дании звучали заявления о том, что пребывание этих групп военнослужащих нацелено для отражения российской угрозы. И я хотел бы обратить внимание, что эти заявления прозвучали именно тогда, когда прошла реакция со стороны Вашингтона, со стороны Дональда Трампа, который расценил пребывание военнослужащих из ряда европейских стран как жест, направленный против него, против реализации его планов. И поэтому датские военные и Дания сразу же переобулись и опять заговорили о российской угрозе для этого острова.

О роли НАТО в учениях на острове

Еще один момент: это была не операция НАТО — это была демонстрация солидарности отдельных стран альянса.

Дания хотела получить общий мандат НАТО, получить зонтик НАТО для этих учений, для пребывания военнослужащих из европейских стран — членов альянса. Посвященная этому встреча проходила в Брюсселе между министром обороны Дании Поульсеном и министром иностранных дел Гренландии Мотцфельдт с генеральным секретарем НАТО Рютте, но договоренности на этот счет достигнуто не было.

И примечательна позиция генерального секретаря НАТО, который не хочет втягивать альянс как блок, как организацию в противостояние из-за Гренландии между Соединенными Штатами и Данией. <…>

Мне кажется, здесь должна быть предельная ясность, что главную роль в НАТО играют Соединенные Штаты, и решение, быть учениям НАТО или не быть, тоже будут принимать Соединенные Штаты, в особенности когда речь идет об учениях на территории, которая находится рядом с Соединенными Штатами.

Об отсутствии полного единства внутри ЕС по притязаниям Трампа на Гренландию

Что касается реакции Европы, то она не едина: есть позиция главы Еврокомиссии, есть позиция отдельных стран. Но определяющим [фактором], конечно, будет позиция крупнейших европейских стран, европейских грандов.

И сейчас, как мне представляется, происходит определенное тестирование с обеих сторон: с одной стороны — решимости Соединенных Штатов получить контроль над Гренландией, и с другой стороны — решимости (или пределов солидарности) европейцев отстаивать вместе с Данией территориальную целостность Датского королевства.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что специально «купил глобус за 15 тысяч — такой красивый, большой, чтобы точно видеть, где находится эта Гренландия». Политик признал, что заявления Трампа о российской угрозе кажутся ему убедительными. «Если Москва запустит ракету „Орешник” в сторону Белого дома, то на 11-й минуте полета ракета будет в небе над Гренландией. Поэтому аргументы президента Трампа представляются релевантными, и нужно договариваться», — заключил чешский премьер.

Что касается безопасности и, соответственно, стратегической безопасности, то Соединенные Штаты последовательно разрушали договоренности, соглашения, которые регулировали вопросы в этой сфере. И с нашей стороны было сделано предложение о продлении еще на год Соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений, но, насколько мне известно, ответа с американской стороны о продлении еще на год действия этого соглашения так и не поступило.

О том, может ли быть отменен запрет на неразмещение ядерного оружия в Гренландии

Я немножко вас поправлю. Действительно есть запрет на неразмещение ядерного оружия на территории Дании в мирное время. Он распространяется и на континентальную часть Дании, и на Гренландию.

Однако известен инцидент, который произошел в 1960-е годы, когда американский самолет (стратегический бомбардировщик) уронил водородную бомбу на территории Гренландии. И потом выяснилось, что датское правительство якобы негласно дало согласие на нахождение ядерного оружия на территории Гренландии. Так это или не так — вопрос неоднозначный.

Но абсолютно ясно, что у Дании нет никаких возможностей контролировать, соблюдают ли американские Вооруженные силы те запреты, которые имеются в отношении ядерного оружия и непопадания его в мирное время на датскую территорию.

О том, признает ли Россия новый статус-кво, если Трамп присоединит Гренландию

Еще раз хотел бы сказать, что прогнозировать дальнейшее развитие событий крайне сложно, и, наверное, контрпродуктивно и неправильно [предсказывать], как именно закончится нынешний конфликт вокруг Гренландии.

С точки зрения России, очень важно, чтобы все противоречия решались в соответствии с международным правом и путем переговоров, с тем чтобы не допустить эскалации военно-политической обстановки в Арктическом регионе. Это для нас сегодня является приоритетом.

О том, что означают слова Сергея Лаврова о том, что Гренландия — «не ественная часть Дании» и «колониальное завоевание»; могут ли они быть сигналом, что Москва может изменить отношение к притязаниям Трампа на остров

Мне кажется, надо все-таки слышать и понимать слова так, как они были произнесены, и не заниматься их интерпретацией.

Гренландия действительно находится в другом полушарии, нежели, соответственно, Дания. И кроме того, действительно до 1950-х годов Гренландия была колонией Дании — именно об этом, собственно говоря, министр, как мне представляется, и говорил.

Гренландия стала колонией Дании в 1814 году, а в 1953-м остров был признан частью Датского королевства. В 1979-м Гренландия получила автономию, с тех пор на ее территории стал избираться парламент, а гренландский язык начали использовать наравне с датским. В 2009 году, по итогам референдума, Дания предоставила Гренландии более широкую автономию, а местный язык стал единственным официальным. Тогда же местная администрация взяла на себя ответственность за судебную систему, полицию, а также получила контроль над всеми природными ресурсами. При этом вопросы обороны, денежная и внешняя политика по-прежнему находятся в ведении Датского королевства. Гренладния (как и другая датская автономия — Фарерские острова) не состоит в ЕС. Еще в 1973 году Гренландия вместе с Данией присоединилась к организации-предшественнице ЕС — Европейскому экономическому сообществу. Однако в 1982-м большинство гренландцев проголосовали за выход из ЕЭС, который и состоялся в 1985 году.

О том, посещал ли посол Гренландию

Я неоднократно бывал на Гренландии и в качестве посла. Правда, это происходило в 2019-м и 2020 году, то есть до пандемии. А потом, соответственно, когда началась СВО, таких поездок не было. Ну, и когда я работал в Министерстве иностранных дел, мне тоже доводилось несколько раз бывать на Гренландии. И я встречался уже в качестве посла России в Дании и с Вивиан Мотцфельдт, но тогда она не была министром иностранных дел Гренландии.

О впечатлениях от Гренландии и настроениях на острове

У меня сложилось такое впечатление, что, во-первых, Гренландия стремится к образованию самостоятельного государства, стремится к независимости. Это национальная идея, которая охватывает всех гренландцев без исключения. Это первое.

Опять же, я хочу сказать, что скорость движения Гренландии к независимости должны определять сами гренландцы. Это признают в том числе и в Копенгагене, несмотря на то, что Гренландия входит в состав Датского королевства. Есть определенные процедуры, они прописаны в Законе Дании о самоуправлении [Гренландии] 2009 года, и пока эту статью Гренландия не задействовала.

И второе: они, конечно, заинтересованы в том, чтобы Арктика оставалась мирной, чтобы обстановка в Арктике была стабильной, чтобы развивалось добрососедское сотрудничество между всеми арктическими государствами.

О том, остались ли у России контакты с МИД Гренландии

Что касается контактов с МИД Гренландии, то сейчас таких прямых контактов нет. Они были до 2022 года, и были весьма конструктивными, содержательными.

Сейчас контакты с МИД Гренландией проходят опосредованно, поскольку Дания председательствует в Арктическом совете, а функции председательства в Арктическом совете исполняет Гренландия. То есть вот в этом качестве, соответственно, контакты у российского МИД, у российских дипломатов с датскими дипломатами имеются.

О том, вводила ли Гренландия санкции против России

У России было соглашение — вернее, есть соглашение о взаимоотношениях в сфере рыболовства, и на протяжении многих лет мы обменивались с Гренландией квотами на вылов рыбы. Гренландия приостановила действие этого соглашения в 2022 году.

Да, это нужно трактовать именно так (что Гренландия таким образом присоединилась к санкциям против России. — Прим.RTVI). Гренландия полностью поддерживает те западные санкции, которые были введены против нашей страны.

О том, есть ли у жителей Гренландии страх перед Россией

Я могу сказать, что страхов у гренландцев в отношении России, в отношении того, что мы нападем, захватим, присоединим или будем шантажировать, — их нет.

Другое дело, что ранее такие страхи сознательно поддерживались Данией, где говорили о том, что вот наши базы на российской части российского Севера, Арктики могут, дескать, потенциально создавать угрозу для безопасности Гренландии, поскольку на Гренландии находится американская военная база, и в этой связи Гренландия попадает в сферу интересов России.

Со стороны политиков Гренландии действительно не было таких заявлений [о возможной угрозе со стороны России]. Более того, когда со стороны Соединенных Штатов говорилось о том, что наши военные корабли бороздя океанские просторы вблизи Гренландии, со стороны Гренландии говорилось о том, что они не наблюдают не только российских военных кораблей, но и не наблюдают также и торговых или рыболовецких судов. То есть они это полностью не согласны с этим тезисом, который выдвигается с американской стороны.

Что касается [необходимости] запасов продуктов, о которых якобы объявил премьер-министр Гренландии, то я хочу сказать, что Дания тоже в прошлом году усиленно призывала население делать запасы продуктов, предметов первой необходимости именно из-за российской угрозы.

Это такой штришок к тем настроениям, которые есть не только на Гренландии, но и в Дании. И если на Гренландии сейчас говорится непосредственно об угрозе со стороны Соединенных Штатов, то в Дании немного другие настроения.

Проявляла ли Россия до 2022 года интерес к редкоземам и запасам углеводородов Гренландии

Да [редкоземы там есть]. Но надо, наверное, представлять, что редкоземы есть и у нас, доступ к ним гораздо легче, проще, дешевле, нежели на Гренландии. На Гренландии абсолютно отсутствует инфраструктура, то есть требуются колоссальные вложения для разработки, освоения этих месторождений.

Даже такой факт: розданы десятки лицензий на разведку, на освоение месторождений, но 99% из этих лицензий так и остались лишь лицензиями на бумаге, никакой практической деятельности не ведется.

Что касается запасов углеводородов, то западные компании проводили мероприятия по разведке нефтегазовых месторождений, были обнаружены соответствующие месторождения углеводородов. Но, опять-таки, их добыча крайне недешевая.

Были попытки переуступки этих прав на освоение и разработку месторождений углеводородов российским компаниям, но российские компании сочли это дело экономически невыгодным.

О том, есть ли у России научный интерес к изучению Гренландии

Научный интерес, безусловно, присутствует. Но Дания отказывает в разрешении российским научным кораблям проводить исследования в районах вблизи Гренландии. И в рамках Арктического совета тоже.

Более того, есть соглашение между арктическими государствами о международном арктическом научном сотрудничестве. Но, несмотря на наличие межправительственных договоренностей, российские научно-исследовательские суда не имеют возможности проводить исследования в водах Гренландии. Раньше проводили.

Безусловно, научный обмен пострадал, и это, собственно говоря, неизбежно, если Дания и другие западные государства противодействуют контактам с Россией на межгосударственном, на межправительственном, на политическом уровнях.

О том, может ли Россия открыть консульство в Гренландии

Я думаю, что сейчас ставить такой вопрос просто даже нереалистично.

У России был почетный консул в Гренландии (по традиции, эту должность занимает местный дипломат, им был Мики Брёнс. — Прим.RTVI). Но Мики Брёнс уже 2 года как не является нашим почетным консулом. Когда он был им, то действительно оказывал большую поддержку тем нашим соотечественникам, которых заносило на этот остров. Сейчас он решил сосредоточиться на своей коммерческой деятельности. Нового почетного консула у Российской Федерации в Гренландии нет.

О том, могут ли россияне посещать Гренландию

Могут, безусловно, могут, и такие случаи были, когда туристы (и не только туристы) посещали Гренландию.

О том, кто в Дании хотел забрать землю у российского посольства

Такие дискуссии (ранее посол рассказал об этом ТАСС. — Прим.RTVI) — причем публичные, в прессе — были в 2024 году, на него пришелся пик этих обсуждений. Их инициатором был вице-мэр Копенгагена, который предложил изъять земли российского посольства на основе права Копенгагенской коммуны об обратном выкупе.

В конце XIX века Копенгагенская коммуна продавала земли собственникам и включала в эти договоры положение о возможности обратного выкупа, если эти земли потребуются городу, причем речь шла о выкупе по номинальной цене.

Вот вице-мэр как раз хотел активировать эти положения, потому что они были включены в договор с первоначальным собственником земли и находившихся на ней зданий и перешли по наследству к нам, и поэтому такая угроза существовала.

Но наша собственность, наша земля имеют достаточно серьезную правовую защиту. Это, прежде всего, соглашение об учреждении или об условиях размещения российского посольства в Копенгагене и, соответственно, датского посольства в Москве. Это соглашение 1982 года, и оно продолжает действовать.

Кроме того, на этих землях расположены здания, которые обладают дипломатическим иммунитетом и которые принадлежат другому государству, — это тоже осложняет действия по изъятию земли.

И к настоящему времени никаких практических действий со стороны мэрии не предпринималось. Хочется надеяться, что пришло осознание, что это сделать законным образом невозможно.

О том, исчезла ли угроза выселения российского посольства

Я сказал то, как я сказал, потому что делать какие-то долгосрочные выводы я бы все-таки поостерегся.

Об отношениях с еще одной датской автономией — Фарерскими островами

В декабре 2025 года была достигнута договоренность о продлении еще на один год срок действия соглашения о взаимоотношениях в области рыболовства. Действительно, согласовали обмен квотами, возможности ловли российскими рыбаками в Фарерских водах и фарерскими рыбаками в водах Баренцева моря (в российской исключительной экономической зоне Баренцева моря. — Прим.RTVI). То есть, действительно, в каких-то объемах наши взаимоотношения с Фарерами сохраняются и продолжаются.

О том, вводили ли Фареры санкции против России и в чем они заключаются

Эти санкции введены с 1 января, и не только против двух российских рыболовных компаний, но и против большого числа тех российских компаний и физических лиц, против которых ранее были введены санкции и Евросоюзом, и Норвегией. И безусловно, это недружественный шаг, это дискриминация, в том числе и российских рыбаков. И России придется учитывать это при выстраивании дальнейших отношений с Фарерскими островами.

Эти рыболовецкие компании принимали активное участие в осуществлении этого соглашения, то есть примерно каждое третье рыболовное судно принадлежало этим двум компаниям. Это, безусловно, удар.

Когда я говорю о дискриминации российских рыбаков, российских рыболовных компаний, это такая комплексная характеристика. Фарерские острова разрешили заход судам в свои порты, получение обслуживания только тем рыболовным судам, которые участвуют в выполнении этого соглашения. Всем другим судам заход в порты Фарерских островов запрещен.

Кроме того, когда российские суда заходят в порты Фарерских островов, рыбакам запрещено покидать территорию порта, то есть они фактически заперты на очень ограниченном пространстве.

И еще: в 2014 году, когда Евросоюз ввел санкции после воссоединения Крыма с Россией, мы ответили [на санкции ЕС]. И тогда Фарерские острова убедили нас, что они не являются участниками Евросоюза, они не поддерживают санкции Евросоюза против нас, они проводят самостоятельную политику в вопросах рыболовства. И это позволило Фарерским островам сохранить беспрепятственный доступ на наш рынок для своей рыбы и рыбопродуктов. В нынешних условиях, конечно, придется серьезно подумать о будущем наших вот отношений с Фарерскими островами.

О том, почему датские лоцманы на фоне санкций по-прежнему могут сопровождать нефтяные танкеры из России

Мне, честно говоря, неизвестно о том, что санкции Евросоюза распространяются на лоцманскую проводку. Действительно, есть внутренние распоряжения в лоцманской организации DanPilot, где не рекомендуется оказывать лоцманскую поддержку [танкерам с российской нефтью]. Но международное право, в том числе Копенгагенский трактат о проливах, предусматривает беспрепятственное предоставление в случае необходимости лоцманской проводки для кораблей, которые следуют через Балтийские (Датские) проливы. Это первое.

Ну, и второе: лоцманская проводка предоставляется (в случае необходимости, далеко не всегда это делается) для того, чтобы сделать более безопасным — в том числе и для Дании — проход судов, танкеров, груженных нефтью, по этому международному маршруту.

Как я понимаю, они могут это делать [сопровождать идущие из российских портов танкеры]. И, опять-таки, если они этого делать не будут, то это могут делать лоцманы других стран.

В 2025 году вышел репортаж портала Danwatch и немецкой радиокомпании Norddeutscher Rundfunk. По данным журналистов, Дания — это единственная страна ЕС, чьи лоцманы (причем из государственной службы DanPilot) продолжают помогать нефтяным танкерам, которые идут из России, проходить через Датские (Балтийские) проливы. Таким образом, как сообщали СМИ, лоцманское сопровождение такнеров было выведено из-под действия санкций. Россия критически зависит от Дании в вопросах морской транспортировки нефти, потому что именно через Датские проливы танкеры из Усть-Луги и Приморска выходят из Балтики в Северное море.

О том, начала ли Дания на практике борьбу с «теневым флотом» России

Международное право, прежде всего — Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, гарантирует свободу судоходства и также гарантирует (в том числе в соответствии с Копенгагенским трактатом) беспрепятственный проход судов через Балтийские проливы. То есть любые посягательства на танкеры будет рассматриваться как пиратство, и это будет противоречить международному праву.

Хотя такие угрозы о возможности силового захвата, применения силы в отношении танкеров с датской стороны раздаются. И более того, проводятся операции спецназа по возможности осуществления таких операций, то есть такие тренировки идут.

О том, что датчане собираются делать с участком трубы «Северного потока-2»

Во-первых, эти трубы являются собственностью не Дании, а российской компании, или, скажем так, консорциума компаний. То есть это не их собственность, и распоряжаться ею Дания не имеет никакого права.

Что касается перспектив использования этой трубы, то это компетенция собственников этого трубопровода. Ну, и решение может быть принято, только когда будет абсолютно ясно, есть ли потребность в поставках газа по этому маршруту в Европу.

До этого, мне кажется, разговоры о том, как использовать эти трубы, стоит ли их ремонтировать, просто являются пустой тратой времени.

О том, есть ли оценки ущерба для экологии острова Борнхольм от подрыва «Северных потоков»

В стоимостном выражении я таких оценок не встречал. Но, безусловно, говорилось о том, что выброс огромного объема газа оказал существенное вредное воздействие на флору и фауну в районе Борнхольма, то есть там, в местах, где произошли эти взрывы.

О том, проводили ли Россия и Дания консультации по расследованию диверсий на «Северных потоках»

Таких консультаций у нас не было. Более того, все наши запросы об оказании правовой помощи отметались, отвергались датской стороной. И мы получали ответы, где говорилось, что это невозможно по соображениям национальной безопасности.

Диалог с Данией по этому вопросу еще не завершен. Мы настаиваем на том, что есть международные обязательства (в частности, о противодействии бомбовому терроризму), которые обязывают государства вступать в консультации и обсуждать эти вопросы, в том числе и объяснять причины невыполнения своих международных обязательств.

О том, есть ли сотрудничество береговых охран и морских патрулей России и Дании на Балтике

Нет, такого взаимодействия не происходит.

Несмотря на такие напряженные отношения между Россией и западными странами, действительно, сохранилось сотрудничество береговых охран и с Норвегией, и с Соединенными Штатами, но не с Данией.

Раньше было сотрудничество в масштабах всего Балтийского региона.

О том, есть ли у России и Дании споры по континентальному шельфу в Арктике

Безусловно, наши заявки являются пересекающимися. Но отличие в том, что у нас уже есть одобрение, рекомендации Комиссии ООН по границам континентального шельфа о законности наших стремлений расширить свой континентальный шельф за пределы 200 морских миль в Северном Ледовитом океане. В отношении Дании таких рекомендаций еще не вынесено.

Этот процесс достаточно долгий, и мне даже неизвестно о том, приступила ли комиссия к рассмотрению непосредственно этой заявки Дании.

В целом в том, что имеются пересекающиеся претензии на расширение границ континентального шельфа разными арктическими государствами, нет ничего экстраординарного. Мы действуем и датчане действуют в рамках международного права, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву.

Только после того, как Комиссией по границам континентального шельфа будет вынесена рекомендация в отношении законности претензий Дании, могут начаться переговоры по разграничению морских пространств до континентального шельфа.

Но и Канада также претендует на расширение своего континентального шельфа за пределы 200 морских миль, так что не исключено, что у нас будут перекрестные претензии друг к другу. И, соответственно, эти взаимные претензии будут тогда рассматриваться и в двустороннем, и, наверное, в трехстороннем формате. И это совершенно нормальный процесс.

Опять-таки, только в случае получения и Канадой, и Данией позитивных заключений могут начаться переговоры, и эти переговоры будут долгими.

Для понимания я скажу: чтобы разграничить морские пространства с Норвегией, России (ранее Советскому Союзу) потребовалось несколько десятков лет, потому что вопросы территорий, вопросы разграничений являются крайне чувствительными и резонансными.

Претензии Дании распространяются на ту часть, которая выходит за пределы 200 морских миль, то есть на ту часть, по которой Комиссия по границам континентального шельфа признала наши требования законными. Признала, что они имеют основания. Но еще раз скажу: по Конвенции по морскому праву урегулирование взаимных претензий должно осуществляться путем переговоров.

То, что будут перекрестные претензии, было прогнозируемо. Естественно, что заявки будут «перехлестывать» друг друга. И арктические государства, а именно — пять арктических государств, в 2008 году приняли политическую декларацию — она называется Илулиссатская декларация (по названию города, который находится как раз на Гренландии), где договорились о том, что любые территориальные претензии (имея в виду, прежде всего, расширение границ континентального шельфа) будут решаться в соответствии с международным правом и путем переговоров.

То есть процесс по разграничению континентального шельфа полностью проходит и в русле политических договоренностей, и в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

О том, как проходит председательство Дании в Арктическом совете

Прорыва, скажем, не происходит, то есть Дания не демонстрирует готовности к полноформатному восстановлению деятельности, работы Арктического совета.

Те рамки, которые были установлены норвежцами, и сохраняются для деятельности Арктического совета. Действительно, в видеоформате происходят контакты по линии различных рабочих групп. Насколько мне известно, российские эксперты подключены к работе. Возможно, будут все-таки и очные встречи — я имею в виду, именно на уровне экспертов. Но встречи уровня выше из взаимодействия фактически исключены.

Арктический совет создавался как форум для координации и сложения усилий правительств арктических государств. То есть без координирующей роли правительств государств достигнуть каких-то значимых итогов или результатов, найти совместные ответы на вызовы и также совместно использовать те новые возможности, которые открываются в Арктике, просто невозможно.

О том, не планирует ли Россия выйти из Арктического совета

Я бы даже так сказал: пока мы в Арктическом совете, Арктический совет [остается] на плаву.

О том, может ли Сергей Лавров получить от датчан приглашение на министерскую встречу Арктического совета

Давайте все-таки не загадывать. К тому же неизвестно, в каком формате будет проходить министерская встреча: в очном формате, в заочном формате, в формате видеоконференции. Это всё пока не обговаривалось.

К тому же не надо забывать, что сейчас развернулась борьба о статусе Гренландии, а Гренландия является единственной арктической территорией Дании.

О заброшенной американской станции с ядерным реактором подо льдами Гренландии и судьбе радиоактивных отходов

Действительно, Соединенные Штаты в конце 1950-х годов запустили проект, который назывался Iceworm, «Ледяной червяк». Идея была в создании во льдах Гренландии сети туннелей, в которых планировалось разместить стратегические ракеты (до 600 таких ракет) и создать около 2 000 стартовых площадок. В 1959 году проект получил другое название — Camp Century. Уже к тому моменту в тоннелях были построены кинотеатр, столовая, проложены несколько сотен метров железнодорожных путей…

Но позднее этот проект был действительно заморожен, поскольку льды Гренландии оказались неустойчивыми. И в конце 1960-х годов оттуда было вывезено оборудование, но осталась радиоактивная вода, которая использовалась для охлаждения реактора.

Мне неизвестно о том, чтобы происходил регулярный мониторинг радиоактивной обстановки в этом регионе. Но Датский институт геологических исследований осуществляет моделирование ситуации на Гренландии с учетом изменения климата. И, согласно этим моделям, опасности для радиации, для попадания радиоактивной воды в талые воды нет. И связано это с тем, что эти туннели (которые фактически являются не туннелями, а стальными трубами большого диаметра) проседают и уходят вглубь.

И, по прогнозам, которые иногда публикует Датский институт геологических исследований, вскоре они будут находиться на такой глубине, куда талые воды не достигают, и поэтому опасности для радиоактивного заражения местности нет.