Россия готова работать над введением безвизового режима с Индонезией, однако это потребует времени, поскольку такие вопросы решаются в рамках межправительственного соглашения. Об этом посол России в Индонезии Сергей Толченов рассказал в специальном интервью RTVI.

«Возможность граждан свободно посещать другие страны даже с точки зрения прав человека — это важная составляющая», — отметил Сергей Толченов.

При этом Индонезия не относится к числу «миграционно опасных направлений» для России.

«Поэтому это (безвизовый режим. — Прим. RTVI), наверное, могло бы быть, но пока в практическую плоскость не перерастало. Мы занимаемся немного другими соглашениями, которые, наверное, могли бы рассматриваться как подготовительные шаги к заключению соглашения о безвизовом режиме», — рассказал Сергей Толченов RTVI.

По словам посла, он не раз пояснял индонезийской стороне, что введение безвизового режима «в любом случае должно быть в рамках межправительственного соглашения».

«То есть это достаточно серьезная и, к сожалению, длительная работа. Но в принципе, если такой вопрос встанет, мы готовы этим заниматься. Думаю, что Индонезия была бы, возможно, одной из стран, с которой мы в итоге могли бы прийти к такому шагу», — отметил Толченов.

Посол России признал, что приезжающие в Индонезию россияне иногда нарушают срок пребывания в стране, который указан в визах: как правило, это 30 дней плюс однократное 30-дневное продление.

«Но, к сожалению, как мне говорил заведующий консульского отдела посольства, бывали не один и не два — достаточно много случаев, когда где-то на Бали или в Джакарте обнаруживались туристы, которые въехали сюда несколько лет назад и с тех пор непонятно на какой основе пребывали здесь. Вот такими вопросами приходится заниматься…» — рассказал Толченов.

Ранее посольство Черногории в России сообщило, отменит страна отменит 30-дневный безвизовый режим для россиян к концу сентября 2026 года.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — говорится в комментарии дипмиссии, который получил RTVI.