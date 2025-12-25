Вопрос о внедрении карт российской платежной системы «МИР» в Шри-Ланке по сути снят с повестки дня — из-за опасений местных властей попасть под вторичные санкции. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.

«Когда я только приехал в качестве посла, то предложил им рассмотреть возможность использовать карту «МИР». Я сказал: «Если вы разрешите использование этой карты «МИР» на территории вашей страны, это позволит нашим туристам не связываться с наличностью и они будут тратить здесь гораздо больше средств»», — рассказал глава российской дипмиссии.

Леван Джагарян напомнил, что сейчас очень мало стран за пределами России, где можно использовать карты «МИР».

«Страны не хотят подпадать под вторичные санкции, не хотят проблем. Поэтому не получилось со Шри-Ланкой. То есть уже, по сути, этот вопрос снят с повестки», — заключил посол.

В 2022 году Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что Шри-Ланка готова не только внедрить прием карт «Мир», но и позволить россиянам оформлять международные банковские карты в местном банке.

Однако потом Центральный банк Шри-Ланки объявил, что власти страны передумали внедрять российскую платежную систему из-за угрозы санкций со стороны США.