Руководство Боливарианской Республики Венесуэла решило закрыть свои посольства в Норвегии и Австралии, чтобы развивать отношения со странами Глобального Юга. Об этом RTVI заявил глава венесуэльской дипмиссии в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

«В нашем «плане Отечества» есть особая глава, посвященная семи преобразованиям. Седьмая трансформация — это геополитическая трансформация, геополитизация мира и интеграция. В соответствии с этим «планом Отечества» <…> наше руководство рассмотрело возможность придать больший динамизм отношениям с Глобальным Югом», — пояснил посол RTVI.

«План Отечества» — это свод государственных программ и законов, которые публикуются каждые шесть лет и вступают в силу со дня публикации в «Вестнике Венесуэлы». Эти документы основаны на идеях Уго Чавеса и чавизме.

13 октября правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявило о закрытии своих посольств в норвежской столице Осло и в австралийской столице Канберра. Одновременно с этим Каракас объявил об открытии дипломатических миссий в Зимбабве и Буркина-Фасо.

Венесуэльские власти отметили, что закрытие посольств — это часть «стратегического перераспределения ресурсов». Двусторонние отношения и консульские услуги будут идти «через параллельные дипломатические миссии». При этом у Норвегии и Австралии нет посольств в Венесуэле, их интересы представляют послы Колумбии и Чили соответственно.

Этот шаг совпал с решением норвежского Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Николас Мадуро назвал оппозиционного политика «демонической ведьмой».