Адвокаты потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» просят следствие наложить обеспечительные меры на активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Игоря Трунова.

Ходатайство было подано из-за того, что управление системами пожаротушения, контроля управления доступом, открывания эвакуационных выходов осуществлялось в том числе АО «Крокус», владельцами которого являются бизнесмены.

«Просим Следственный комитет РФ принять срочные меры для наложения ареста <…> с целью обеспечения прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного преступлением», — сказано в ходатайстве.

В марте 2024 года было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц») в отношении неустановленных лиц. Трунов отметил, что четверо террористов «после устроенной ими бойни с целью убийства оставшихся в живых облили принесенной с собой горючей жидкостью мебель и стены здания концертного зала «Крокус» и подожгли».

Следствие установила, что после возгорания помещения зрительного зала система пожаротушения не сработала, в результате чего огонь не был потушен своевременно. Также следователи выяснили, что из-за применения при строительных и отделочных работах пожароопасных строительных материалов пламя быстро распространилось на другие помещения.

Трунов подчеркнул, что после начала эвакуации большая часть зрителей и посетителей концертного зала не смогли своевременно покинуть помещения в связи с тем, что часть эвакуационных выходов была закрыта.

По его словам, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, не менее 45 человек погибли от воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Четверо террористов открыли огонь по людям в фойе зрительного зала и других помещениях, после чего устроили пожар и скрылись. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести. Пострадали 609 граждан, общий ущерб составил около 6 млрд рублей. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что к атаке также причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*.

В апреле 2024 года сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин во время интервью говорил, что сложность тушения огня заключалась в применении террористами горючих жидкостей. По его словам, установленные в «Крокусе» пожарные системы «не заточены на поджоги с горючими смесями». «Это невозможно потушить», — говорил Агаларов. По его мнению, если бы речь шла о рядовом пожаре без применения легковоспламеняющихся смесей, то «спаслись бы все».

* организация признана в России террористической и запрещена