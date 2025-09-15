В журнале «Разведчик», который публикуется на сайте Службы внешней разведки (СВР), представили прогноз для России и мира с 2025 по 2040-е годы. В публикации содержится предупреждение о том, что в этом и следующем году угроза применения ядерного оружия может достичь максимального уровня, но и после 2026-го противостояние России и Запада не закончится.

Сценарий на ближайшие два десятка лет описан в статье под заголовком «Россия и мир в 2025-2040 годах». Ее автором является доктор философских наук, глава отдела сравнительных политических исследований ИМЭМО РАН Владимир Пантин. Он приводит доводы на основе теории эволюции международной системы, разработанной его институтом, которая в свою очередь базируется на концепции экономиста и социолога Николая Кондратьева. Тот в 1920-е годы выявил закономерность спадов и подъемов мировой экономики, которые обусловлены технологическими, экономическими и политическими сдвигами. Согласно теории ИМЭМО РАН, сейчас мир находится на очередной «повышательной волне», которая должна достичь пика к 2050 году. В этот период происходит «революция мирового рынка», в ходе которой будет несколько «критических поворотных точек». Одна из них, по прогнозу, приходится как раз на 2025-2026 годы, пишет Пантин.

«Не стоит рассчитывать, что после 2025—2026 годов военно-политическое противостояние России и Запада завершится. Ожидается только изменение его формы, а также методов экономического и технологического соперничества США и Китая. При этом риски новой мировой войны и угроза использования ядерного оружия в 2025—2026 годах могут достичь максимального уровня, как это имело место в 1953 году», — говорится в статье.

Ученый поясняет, что имеет в виду появление термоядерного оружия у СССР и США и серию его испытаний с 1953 года, когда, как он пишет, «противоречия между Москвой и Вашингтоном усугубились и мир оказался на пороге ядерной войны».

В своей статье Пантин проводит и другие подобные сравнения. Так, он отмечает, что в прошлых циклах Кондратьева поворотными точками были 1853—1854 годы, когда началась Крымская война, а также 1949—1950 годы, «когда после образования КНР обострились отношения США и СССР и началась Корейская война».

«Аналогом событий 1853—1854 и 1949—1950 годов стала ситуация 2021—2022 годов, когда вследствие деструктивной политики США и ЕС, проводивших активную накачку Украины оружием и затягивая ее в НАТО, началась специальная военная операция», — пишет Пантин.

Другими критическими точками нынешней волны в статье прогнозируются 2029—2030 и 2033—2034 годы, «когда активизируется процесс масштабных структурных реформ с одновременным обострением международных и внутренних конфликтов».

Автор убеждает, что Россия в эти периоды должна быть максимально консолидирована внутри, чтобы противостоять «усилению санкционного, информационно-психологического и дипломатического давления со стороны США и других государств Запада». Также он призывает наращивать всестороннее сотрудничество «с дружественными странами в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС+».