Верховный суд Республики Алтай отклонил иск граждан к главе региона Андрею Турчаку и местному госсобранию (Эл Курултаю) об отмене перевода местного самоуправления с двухуровневой на одноуровневую систему. У суда решения ожидали около полутора тысяч человек. Вышедший к ним истец активист и юрист Дмитрий Тодошев пообещал, что будет «биться до конца». Чего пытаются добиться жители республики — в материале RTVI.

«Интересы населения, а не кучки наверху»

Согласно сайту суда, на финальном заседании 18 августа в удовлетворении административного иска было отказано. Дело, в котором оспаривались нормы принятого в июне регионального закона 54 «Об отдельных вопросах организации самоуправления», рассматривалось единолично судьей Сергеем Чертковым.

Около полутора тысяч человек, по оценке местной общественницы Аруны Арны, собрались возле здания суда, чтобы узнать о решении и поддержать Тодошева. Отказ в удовлетворении иска граждане встретили криками: «Позор судье!»

«Суд оставил иск без удовлетворения. Но это не проигрыш народа, а победа! Потому что с каждым таким решением мы становимся все сплоченнее!» — написала Арна.

Дмитрий Тодошев после суда сообщил собравшимся, что нужно дождаться мотивированного решения республиканского Верховного суда и на его основе действовать дальше.

«К сожалению, у нас последний институт в Республике Алтай показал, что он зависим. Он отказал в удовлетворении исковых требований. Но мы будем ждать мотивированного решения суда, посмотрим, на какие на какие доводы норм права сделал ссылку судья», — сказал юрист, добавив, что «мы будем биться до конца».

По его словам, теперь нужно действовать «по параллельным путям» и требовать пересмотра регонального закона, который «служит не в интересах населения Республики Алтай».

В ответ на обещание юриста продолжить борьбу собравшиеся стали скандировать: «Молодец!» Тодошев признался, что после решения суда у него «настроение чуть-чуть упало», но увидев, сколько людей приехали поддержать его, понял, что «на правильном пути».

«Мы должны до конца биться и показать всей России, что народ является единственным источником власти, и именно народ должны слушать законодатели и исполнители а судебная власть должна [обеспечивать], чтобы законы были в нормах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и регионов», — заявил он.

Тодошев также призвал депутатов муниципальных образований «до конца представлять интересы населения» и сопротивляться внесению изменений в уставы муниципальных образований.

«Я прошу депутатов <…>, чтобы они показали, что они представляют именно интересы населения, а не кучки, которая на сегодняшний день у нас наверху», — выразился он.

Юрист выразил надежду, что запись посмотрят лично президент России Владимир Путин и председатели Конституционного и Верховного судов страны.

Новый закон и протесты

Верховный суд Алтая начал рассматривать иск 1 августа. В нем оспаривались нормы закона о переходе на одноуровневую модель местного самоуправления. Изначально проект документа, внесенного главой республики Андреем Турчаком, предусматривал отмену выборов глав поселений и сельских депутатов. Однако на фоне начавшихся протестов населения он внес поправки, сохраняющие прямые выборы руководителей районов.

При этом районы республики, согласно новому устройству, становятся муниципальными округами, а сельские администрации ― территориальными подразделениями округов.

Для внедрения новой модели управления предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года. Действующие главы и депутаты сельсоветов могут работать до конца срока своих полномочий.

Эл Курултай принял закон об отмене двухуровневой системы 24 июня. Как сообщал главред портала «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев, «за» было 26 голосов, «против» — восемь, воздержались трое, еще двое не голосовали. Официально результаты с таблицей поименного голосования так и не обнародовали: на сайте парламента по-прежнему написано, что «по техническим причинам итоги электронного голосования временно недоступны».

«Оппозиционные деятели сочли, что закон был принят с нарушениями», — писал Кобзев.

Жители республики провели несколько акций протеста, в том числе митинг в Горно-Алтайске. По данным регионального МВД, он собрал около тысячи человек. Участники протестов требовали сохранения двухуровневой системы местного самоуправления и обращались к Путину с призывом «остановить беспредел Турчака». Сам Турчак назвал недовольных, частично перекрывших трассу на перевале Чике-Таман, «вандалами» и «провокаторами».

Тодошев, который в начале июня от имени граждан подал иск в республиканский Верховный суд, пояснил, что в нем содержится требование признать недействительными четыре статьи 54-го закона.

Он рассказал, что к нему обращаются главы и депутаты сельских поселений и сообщают, что чиновники «с верхов» предлагают им досрочно прекратить свои полномочия. Тодошев призвал не торопиться, «быть смелыми» и собирать сходы граждан, чтобы люди выражали свое мнение.

Жители среди прочего опасаются, что в Горном Алтае, куда едут все больше туристов, упразднение сельсоветов позволит изымать сельские земли и отдавать их «олигархам» под застройку. Турчак со своей стороны заявлял, что изымать землю «продолжат в интересах жителей». По его словам, земли, которые изымают у «недобросовестных» инвесторов, переводят в «земельный банк» Алтая. Оттуда их будут в первую очередь бесплатно предоставлять льготникам, включая бойцов СВО, утверждал глава региона.