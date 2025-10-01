Российские пранкеры Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей «Лексус» Столяров разыграли очередную жертву — бывшую главу USAID Саманта Пауэр. В беседе с пранкерами она в частности рассказала, что с 2022 года Украина получала ежемесячно до $1,5 млрд наличными без отчетности перед Конгрессом, а также что США десятилетиями вкладывали «десятки миллионов долларов» в Молдову для поддержки Майю Санду.

За последние три года пранкеры Вован и Лексус стали регулярными участниками международных новостей: их «видеоконференции» и звонки попадали к министрам, премьерам, центробанкирам. Ниже — краткая хроника подтвержденных эпизодов с ссылками на официальные комментарии и крупные медиа.

2022: старт «военных» розыгрышей

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании — пранкеры выдали себя за украинского премьера, разговор записали на видео; Лондон возложил ответственность на «российских госактеров», Минобороны предупреждало о монтаже фрагментов.

Анджей Дуда, президент Польши — разговор в ночь инцидента с ракетой в Пшеводуве: пранкер представился Эмманюэлем Макроном; офис Дуды подтвердил факт звонка.

2023: «тяжелый» финансово-политический год

Джером Пауэлл, председатель ФРС США — видеозвонок «от имени Зеленского»; ФРС подтвердила, что глава регулятора действительно говорил с пранкерами (разговор был в январе, публикация — весной).

Кристин Лагард, глава ЕЦБ — разговор о цифровом евро; инцидент признали в ЕЦБ, цитаты разошлись в деловой прессе.

Ангела Меркель, экс-канцлер Германии — дуэт опубликовал фрагменты беседы, где они представлялись Петром Порошенко; пресс-служба Меркель подтверждала сам факт разговора.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии — пранкеры выдали себя за «африканского лидера»; после публикации аудио Рим признал, что Мелони «была введена в заблуждение», а её дипломатический советник подал в отставку.

2024: новый круг — Лондон и Варшава

Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании — разговор с «экс-президентом Украины Петром Порошенко»; МИД Великобритании публично предупредил о розыгрыше ещё до публикации ролика, а затем подтвердил факт инцидента.

Радослав Сикорский, глава МИД Польши — дуэт опубликовал видео «разговора с Порошенко»; МИД Польши указал на возможный монтаж, но факт розыгрыша стал предметом новостей.

2025: «USAID-эпизод»

Саманта Пауэр, экс-глава USAID и бывший постпред США при ООН — в конце августа пранкеры выложили запись беседы; кейс широко разошелся в российских и региональных СМИ, а также на их собственных площадках (Rumble). На момент подготовки материала независимые западные подтверждения ограничены публикациями вторичного уровня.

Как они это делают

Схема повторяется: «видеозвонок» через Zoom/Teams, грамотная легенда (часто — «Зеленский», «Порошенко» или зарубежный лидер/чиновник), работа с помощниками и расписанием цели, быстрый вброс нарезок. После публикации обычно следуют подтверждения факта звонка со стороны пресс-служб (UK, ECB, Италия) — или, как минимум, их комментарии и меры (расследование, предупреждения, отставки).

Почему их «пускают в эфир»

Слабое звено — «преддверие» звонка. Подмена аккаунтов, убедительные посредники, совпадение «окон» в расписании и желание быстро обсудить «срочный» вопрос — всё это играет на пранкеров.

Видеомонтаж и фрагменты. Многие ведомства прямо предупреждают: опубликованные ролики — нарезки, контекст может быть изменен..

Публичный резонанс. Именно из-за последствий (отставки советников, служебные проверки) эти истории попадают в «большие» медиа.

Награды и статус пранкеров в России

Летом 2024 года Кузнецов и Столяров получили государственную награду — Орден Дружбы «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами». О событии писали международные агентства.