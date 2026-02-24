Бизнес девелопера «Самолет» признали стабильным и не нуждающимся в прямом финансировании из бюджета. Такое решение 24 февраля вынесла межведомственная комиссия, рассмотревшая обращение компании о предоставлении господдержки. Об этом рассказала гендиректор застройщика Анна Акиньшина в интервью РБК.

Комиссия изучила отчетность и итоги работы компании и пришла к выводу, что текущая бизнес-модель «Самолета» устойчива, а значит, в прямой финансовой помощи от государства он не нуждается. При этом Акиньшина отметила, что по отдельным пунктам обращения все же решено проработать специальные меры. Какие именно, она уточнять не стала, но добавила, что в целом запрос компании удовлетворили и работа продолжается.

Ранее источники РБК сообщали, что «Самолет» направил в правительство письмо с просьбой выделить льготный кредит или применить другой стабилизационный механизм на 50 миллиардов рублей. Сама Акиньшина поясняла, что компания просила не о спасении, а о партнерской поддержке. По ее словам, это был один из многих шагов для повышения эффективности, а письмо, которое неожиданно получило широкую огласку, — просто один из инструментов.

Глава компании также отмечала, что обращение в правительство не означало готовности передать государству долю в бизнесе. Если бы речь зашла о льготном кредите, «Самолет» мог бы предложить в залог свои акции. Акиньшина, в прошлом финансовый директор, напомнила, что под любой крупный кредит нужно обеспечение — это обычная практика для всех финансовых институтов.

Она также заявила, что «Самолет» никогда не видел и не видит себя государственной компанией. Согласно отчетности за первое полугодие 2025 года, основными акционерами были Павел Голубков, ЗПИФ «Проектный», Игорь Евтушевский и Дмитрий Голубков. Самая большая доля — 29,12 процента — принадлежала сооснователю Михаилу Кенину. Он умер в августе прошлого года, процесс наследования до сих пор не завершен.

Говоря о планах на 2026 год, Акиньшина сообщила, что «Самолет» намерен увеличить продажи до 1,3 миллиона квадратных метров — это примерно на 7 процентов больше, чем в 2025-м. В компании прогнозируют рост цен на 10—12 процентов из-за дефицита предложения на рынках Москвы и области.

Еще одна ключевая задача на этот год — снизить корпоративный долг. В компании планируют сократить его как минимум на уровне прошлого года. Акиньшина отметила, что «Самолет» продолжает искать способы оптимизации, обсуждать с банками новые условия и использовать разные финансовые инструменты. Но бизнес-модель компании никогда не строилась на ожидании субсидий, подчеркнула она.