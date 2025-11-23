ЛДПР готовит законопроект о запрете продажи мигрантам пневматического оружия, электрошокеров и других опасных устройств, сообщил лидер фракции в Госдуме Леонид Слуцкий. По его словам, число преступлений с участием приезжих растет и такая мера позволит защитить россиян.

Слуцкий отметил, что приехавшие в Россию иностранные граждане все чаще становятся участниками массовых драк и уличных конфликтов.

Согласно статистике, которую привел парламентарий, за первые пять месяцев этого года число преступлений, связанных с мигрантами, выросло на 10%, превысив 18,8 тыс. «Число половых посягательств увеличилось на 22%, особо тяжких преступлений — на 57%», — уточнил он.

Слуцкий отметил, что действующее законодательство содержит лазейку, позволяющую иностранцам без специальных разрешений легально приобретать электрошокеры и пневматику, что создает угрозу общественной безопасности. Именно эти устройства преступники используют все чаще, поскольку они наиболее доступны, добавил лидер ЛДПР.

«Нельзя допустить, чтобы и без того печальная статистика продолжала расти. Поэтому ЛДПР подготовила законопроект, который запретит покупку иностранцами аэрозольных и слезоточивых устройств, электрошокеров, искровых разрядников и пневматического оружия», — сказал Слуцкий.

Он назвал эту инициативу последовательным шагом на пути укрепления национальной безопасности и защиты граждан России «от мигрантского беспредела».

В июле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за первые пять месяцев 2025 года иностранцы совершили почти 12,5 тысячи нарушений УК РФ.

Всего было зарегистрировано более 18,8 тысячи правонарушений — на 10% больше, чем годом ранее. Особенно выросло число опасных преступлений: половых посягательств стало больше на 22%, а особо тяжких — на 57%, увеличившись с 3,8 тысячи до 6 тысяч случаев.

Также на 21% возросло количество дел против чиновников, нарушивших правила миграционного учета: в суд направили 97 уголовных дел против 58 в 2024 году, к ответственности привлекли 120 человек, из них 81 — сотрудники миграционных подразделений полиции, что вдвое больше показателя прошлого года. К дисциплинарной ответственности были привлечены 123 полицейских, включая 82 работников миграционных служб.