Президент Армении Ваагн Хачатурян считает, что война на Южном Кавказе невозможна. Об этом он заявил в специальном интервью RTVI.

По словам Хачатуряна, Армения сейчас занимается установлением нормальных отношений со всеми соседями.

«Я тоже уверен, как и премьер-министр [Никол Пашинян] всегда говорит, что у нас в регионе, у нас в отношениях с Азербайджаном будет мир. То же самое касается Турции», — сказал президент Армении.

На вопрос, возможна ли война на Южном Кавказе, Хачатурян ответил отрицательно.

В августе 2025 года делегации Армении и Азербайджана во главе с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым приехали в США, где парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

В документе говорится, что Ереван и Баку не имеют друг к другу территориальных претензий и не будут выдвигать их в будущем. Напротив, они проведут демаркацию и делимитацию границы.

Стороны будут воздерживаться от угрозы применения силы, приступят к восстановлению дипломатических соглашений, а также отзовут взаимные международные иски.

Президент США Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном, заявил: «Они воевали долго — 35 лет — а теперь они друзья и будут друзьями еще долго. Многие пытались найти решение, включая Европейский союз. Россия прилагала огромные усилия, но так и не смогла».