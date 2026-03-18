Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что виновных в смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ждет суровая месть. Его слова приводит пресс-служба.

«Суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Иран», — сказано в сообщении

18 марта власти Ирана подтвердили смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности в результате удара США и Израиля. Ранее о смерти Али Лариджани сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, уточнив, что операцию провели 17 марта.

По данным агентства Tasnim, вместе с Али Лариджани погибли один из его сыновей и начальник службы охраны секретаря.

Лариджани считался представителем консервативного крыла иранских элит и входил в число так называемых теократических правых. После гибели верховного лидера Али Хаменеи западеные СМИ называли его одним из самых влиятельных людей в Иране и неофициальным лидером страны.

Fars пишет, что похороны Али Лариджани пройдут в Тегеране 18 марта.