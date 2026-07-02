Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что почти все лидеры парламентских фракций согласились с необходимостью отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия. Статья Конституции, в которой это прописано, устарела и должна быть удалена, передает его слова LRT.lt.

Науседа встретился 2 июля с руководством правительства и Сейма (парламента), а также с лидерами фракций, чтобы обсудить эту норму. Она предусматривает, что на территории Литвы не могут размещаться оружие массового поражения и военные базы иностранных государств.

Глава государства сообщил после встречи, что Конституция принималась в совершенно иных геополитических условиях. Теперь же они ухудшаются, поэтому статья о запрете на размещение ядерного оружия стала неактуальной.

«Это абсолютный запрет, который не содержит никаких исключений. Таким образом, Литва фактически является единственным государством НАТО, которое самостоятельно установило для себя такой запрет», — подчеркнул Науседа.

Он напомнил, что раньше второй страной в альянсе с таким запретом была Финляндия, но в июне власти в Хельсинки его отменили.

«Сегодня Литва оказалась в своего рода серой зоне внутри НАТО. <…> Было бы крайне прискорбно, если бы мы оказались слабым звеном или серой зоной», — сказал президент.

По его мнению, решение об исключении статьи из Основного закона могли бы принять депутаты Сейма. Проведение всенародного референдума по этому вопросу Науседа посчитал слишком затратным по времени.

Как поясняет LRT.lt, для внесения изменений в Конституцию за них должны дважды с интервалом в три месяца проголосовать не менее 94 депутатов из 141.

В начале июня Financial Times писала, что Вашингтон рассматривает идею разместить ядерный арсенал еще в шести европейских странах НАТО, помимо Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции, где он уже есть. Им разрешено размещать у себя самолеты двойного назначения, исключительным правом на использование которых обладают только США.

После этой публикации министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что его страна не остается в стороне от обсуждений по этому вопросу. Вместе с тем он отметил, что американское ядерное оружие могло бы быть размещено на территории республики только в случае кризиса или войны.