16-летний итальянский гольфист Эмануэле Галеппини погиб после пожара на горнолыжном швейцарском курорте Кран-Монтана, сообщает Федерация гольфа Италии.

«Федерация скорбит о кончине 16-летнего Эмануэле Галеппини, молодого спортсмена, который был воплощением страсти к игре. В это тяжелое время наши мысли с его семьей», — сказано в заявлении.

В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана произошел пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще более 110 получили тяжелые травмы. По меньшей мере 80 из них находятся в критическом состоянии.

Очевидцы сообщили, что причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он загорелся. По словам спасателей, возгорание началось подвальном зале, где проходила дискотека, люди оказались блокированы в помещении.

Район вокруг бара был оцеплен для проведения следственных действий. Для связи со свидетелями и родственниками открыта горячая линия.

В российском посольстве в Швейцарии ТАСС сообщили, что пока не получали информации о пострадавших российских гражданах.

Министерство иностранных дел Италии подтвердило, что шестеро граждан страны числятся пропавшими без вести после пожара. По информации ведомства, 13 человек госпитализированы.