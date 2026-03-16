Война Израиля и США против Ирана нарушила энергоснабжение в Южной Азии: в Индии свою работу приостановили крематории и рестораны, в Пакистане многие компании перешли на четырехдневную рабочую неделю, а в Бангладеш закрылись университеты и отменили экзамены. Об этом пишет Financial Times.

Индия — второй по величине импортер сжиженного нефтяного газа (СНГ, используется преимущественно для приготовления пищи) в мире. 60% поставок для нее приходится из ОАЭ, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии.

После того как Иран фактически закрыл Ормузский пролив, эти поставки прекратились, а стратегических запасов у Индии практически нет, отмечает газета. Несмотря на то, что индийский премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан «не паниковать», страну захлестнули сообщения о скупке и хищении газовых баллонов, а также о спекуляциях ими.

На рынке чувствуют кризис все — от уличных торговцев до крупных сетей, подчеркивает FT. Например, уличный торговец чая Тринатх Махто рассказал изданию, что за три дня цена газа выросла более чем вдвое: «Я не стал поднимать цену на чай из уважения к покупателям, но уменьшил порцию, чтобы как-то выкрутиться».

Управляющий одного из мумбайских фастфудов рассказал, что на черном рынке газовый баллон стал стоить вдвое дороже обычных 1800 рупий (около 19,5 доллара).

Национальная ресторанная ассоциация Индии, объединяющая 500 тыс. участников, разослала всем своим членам следующие рекомендации: сократить часы работы, отказаться от блюд, требующих длительного тушения и жарки во фритюре, и накрывать кастрюли крышками для экономии газа.

Индийская гостинично-ресторанная ассоциация сообщила, что половине отелей Мумбая грозит закрытие, если ситуация не улучшится, а примерно пятая часть заведений уже остановила работу.

Власти разрешили использовать более грязные виды топлива — уголь, дрова и керосин, — после того как рестораторы заявили: без новых поставок газа им придется закрыться в течение нескольких дней.

Не менее острая проблема возникла в похоронной сфере. «Нехватка газа действительно ударила по нам», — рассказала главный инженер муниципалитета Пуны Манишa Шекаткар, отвечающая за городские крематории. По ее словам, из-за дефицита пришлось срочно переходить с газовых печей на электрические — чтобы не допустить скопления тел.

Нехватка затронула и поставки сжиженного природного газа (СПГ), который используется для производства удобрений, выработки электроэнергии и переработки нефти. Пакистан получал почти весь импортный СПГ из Катара, Индия — более половины оттуда же. Бангладеш зависела от Катара и ОАЭ примерно на три четверти своих потребностей в СПГ, следует из данных Wood Mackenzie.

По словам аналитика компании Акшая Гупты, в Бангладеш «шоковое сокращение поставок вызвало повсеместное нормирование газа во всей экономике».

Государственная компания Petrobangla ввела ежедневные лимиты на потребление, власти страны закрыли все государственные и частные университеты, перенеся праздник Ураза-байрам в качестве экстренной меры для сокращения расхода энергии. Производство удобрений на государственных предприятиях остановлено на 15 дней — газ перенаправлен на электростанции во избежание массовых отключений.

«Многие экзамены были отменены», — рассказала студенческий лидер Даккского университета Умама Фатема.

Салех Шибли, пресс-секретарь недавно избранного премьера Бангладеша Тарика Рахмана, рассказал, что политик «сам перешел на режим экономии: использует половину освещения в своем кабинете, не включает кондиционер без крайней необходимости». По его словам, такой режим введен во всех госучреждениях.

Пакистан располагает собственными запасами газа, однако пятую часть потребностей закрывает за счет импорта из Персидского залива, отмечает FT. В следующем месяце страна рискует не получить ни одного из шести запланированных танкеров СПГ от QatarEnergy, которая обеспечивает 90% пакистанского импорта.

Пакистанские власти уже закрыли школы до конца месяца, перевели университеты на дистанционное обучение, ввели четырехдневную рабочую неделю для большинства госслужащих и повысили цены на бензин на 20%. Премьер-министр Шехбаз Шариф обратился к нации: «Если ситуация продолжит ухудшаться, не дай бог, то цены выйдут из-под контроля».

Работающий в Исламабаде мотокурьер Нaсир Махмуд рассказал FT, что рост цен на бензин и СНГ уже подорвал семейный бюджет. В родной деревне под Джелумом он отапливает дом и готовит еду на сжиженном газе. «Дилеры уже задирают цены на баллоны, ожидая дефицита. Если война продолжится, это станет невыносимым. Придется брать кредиты, чтобы просто содержать семью», — признался он.

Не избежала кризиса и Шри-Ланка: у заправок выстроились очереди, малый бизнес и домохозяйства испытывают острую нехватку газа. «Остров может хранить лишь недельный запас» СНГ, заявил на прошлой неделе президент Ануры Кумары Диссанаяке.