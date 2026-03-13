Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой об обеспечении поставок энергоносителей в страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя российской дипломатической миссии в Коломбо Михаила Рогова.

Он сообщил, что в ходе встречи посла России Левана Джагаряна с министром иностранных дел Шри-Ланки Виджитой Хератом, глава внешнеполитического ведомства попросил рассмотреть возможность поставок энергетических ресурсов.

«Соответствующее обращение будет незамедлительно передано в Москву», — отметил Джагарян.

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке сообщил 13 марта, что у страны есть возможность обеспечивать бесперебойное энергоснабжение на территории острова в течение двух месяцев в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

После начала военной операции США и Израиля в Иране, которая привела к резкому росту цен на нефть, американское Министерство финансов временно разрешило Индии покупать российскую нефть, уже загруженную на танкеры, включая судна, попавшие под санкционные ограничения.

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что снятие ограничений затронет около 100 млн баррелей топлива.

Как утверждается в генеральной лицензии Минфина США, это решение затрагивает нефтепродуктов, которые были загружены к 12 марта, и продлится до 11 апреля. В документе уточняется, что оно не распространяется на транзакции и деятельность, имеющую отношение к Ирану, иранским властям, а также товарам и услугам иранского происхождения.