Приговоренный к пожизненному заключению экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков хотел отправиться на СВО. Его адвокат Эльмар Ализаде рассказал, что заключенный несколько раз подавал заявления с просьбой отправить его на спецоперацию на Украине. Во всех случаях ему было отказано. При этом первое заявление Арашуков подал, еще когда находился в СИЗО «Лефортово».

«У него есть судимость по ст. 210 УК РФ «Создание преступной группы». Кроме того, он приговорен к пожизненному лишению свободы. Обычно в таких случаях заключенным отказывают в заключении контракта с Минобороны, — сказал защитник.

Рауф Арашуков был задержан в 2019 году прямо во время заседания в здании Совета Федерации. Сенатора лишили неприкосновенности. Он был осужден по нескольким тяжких обвинениям, включая убийство. Параллельно был задержан его отец, Рауль Арашуков, обвиненный в организации преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, Рауф Арашуков по поручению отца организовал убийства зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Оба в декабре были приговорены к пожизненному заключению.

Сам Арашуков считает свое преследование «политическим заказом» бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

В октябре 2024 года Следственный комитет сообщил, что Арашуков пытался улучшить условия пребывания в колонии за взятку.в 3 млн рублей. Бывший сенатор пытался добиться увеличения лимита телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, получить возможность выбрать соседа по камере, а также место и вид работ в колонии.

В декабре 2021 года Рауф Арашуков дал интервью RTVI, рассказав в частности о предполагаемой роли в его деле главы Чечни Рамзана Кадырова.