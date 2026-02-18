Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает, что его примирение с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым состоялось по инициативе президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в своем телеграм-канале, комментируя распространившиеся в СМИ версии о том, как именно был урегулирован конфликт между ними.

Кадыров назвал недостоверными слова председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равиля Гайнутдина, который ранее сообщил, что стороны помирились в Кремле по приглашению главы государства.

Глава Чечни заявил, что вокруг его примирения с Керимовым появилось много слухов. По словам Кадырова, он не знает, действительно ли муфтий Гайнутдин говорил о том, что их специально вызывали в Кремль для примирения, но это не соответствует действительности.

«Меня никто не заставлял и не вызывал для этого в Кремль. Да и вообще, мне достаточно просто знать мнение Владимира Владимировича Путина, чтобы принять решение безотлагательно», — отметил глава Чечни.

По его словам, с Керимовым его всегда связывали дружеские и деловые отношения. Произошедшее он назвал «недопониманием, которое требовало личной встречи и мужского разговора».

«Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки», — добавил Кадыров.

Версия муфтия о примирении в Кремле

Ранее Равиль Гайнутдин в своем видеообращении к верующим по случаю наступающего Рамадана заявил, что конфликт между двумя политиками исчерпан. По его версии, примирение состоялось в Москве по приглашению Владимира Путина.

Муфтий напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и привел в пример этого единства примирение двух политиков.

«Находясь в стенах Московского Кремля по приглашению нашего президента, они пришли к полному согласию и взаимопониманию», — сказал Гайнутдин.

Он также отметил, что Кадыров «с мудростью разобрался» в планах недругов, пытавшихся устроить смуту и разжечь вражду между народами Кавказа.

Предыстория противостояния

Конфликт между Кадыровым и Керимовым длился с осени 2024 года. Поводом послужил скандал вокруг объединения маркетплейса Wildberries с компанией Russ, за которой, по данным источников «Коммерсанта», стоял Керимов.

В сентябре 2024 года в московском офисе Wildberries произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, еще семеро, включая двоих полицейских, пострадали. Кадыров тогда заявил, что этому преступлению «старательно придают национальный окрас», а некоторые называют зачинщиками кадыровцев.

Позднее на совещании с силовиками глава Чечни рассказал о поступающих ему угрозах и публично обвинил трех парламентариев в подготовке заказного убийства.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Сулейману Керимову, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — заявил тогда Кадыров.

Депутаты Ризван Курбанов и Бекхан Барахоев позже выступили с опровержениями, отвергнув свою причастность к подготовке покушения.

В конце января Кадыров опубликовал пост о встрече с Керимовым в Москве, назвав его братом и пожелав ему успехов. Эта встреча фактически ознаменовала завершение конфликта.